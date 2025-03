Jörg Koeters und Rhona McSherry bringen jetzt ihr zweites Bottling als unabhängiger Abfüller auf den Markt: ein 13 Jahre alter Craigellachie für die letzten sechs Monate aus einem Refill Sherry Cask in ein First Fill PX Sherry Octave wechseln, um dort noch einmal in Sachen Sherry-Aromen Fahrt aufzunehmen.

Hier alles Wissenswerte dazu, und auch die Bezugsquelle für die insgesamt 86 Flaschen, die von diesem Whisky abgefüllt wurden:

29 AILSA ROCK präsentiert:

Speyside trifft Andalusien – ein 13-jähriger CRAIGELLACHIE verzaubert mit doppelter Sherrypower!

Nach dem erfolgreichen Premierebottling im vergangenen Jahr freut sich der süddeutsche Independent Bottler MOONSHINERS‘ SPIRIT, die zweite Abfüllung unter dem Label 29 AILSA ROCK präsentieren zu können: ein 13-jähriger CRAIGELLACHIE, der dank seiner zweifachen Sherryfass-Reifung ein wahres Feuerwerk andalusischer Aromen entfacht!

29 AILSA ROCK ist das Herzensprojekt von MOONSHINERS‘ SPIRIT-Mastermind Jörg Koeters und seiner Partnerin Rhona McSherry, und steht für außergewöhnlichen Whiskygenuss abseits des Mainstreams – mit Herzblut, Expertise und einem Hauch Heimatgefühl. Mit ihren limitierten Single Cask Abfüllungen lädt das deutsch-schottische Duo Whiskyfans ein, Teil ihrer ganz persönlichen Genussreise zu werden …

Andalusian Spring: A sherry-kissed Speyside delicacy

Für ihr neues Bottling wurde 29 AILSA ROCK im Herzen der Speyside fündig.In der traditionsreichen Brennerei CRAIGELLACHIE entsteht durch lange Fermentation und den Einsatz von Worm Tubs ein charaktervoller Single Malt: kräftig, fruchtig und mit markantem Profil. Perfekt für alle, die es gerne aromatisch und komplex mögen!

Unser CRAIGELLACHIE reifte über 12 Jahre in einem Refill Sherry Cask, bevor er in ein ausdrucksstarkes First Fill Pedro Ximenéz Sherry Octave umziehen durfte. Durch das kleinere Fass kam das Destillat noch intensiver mit dem Holz in Kontakt – und genau das sorgte für einen intensiven Austausch der Aromen. Das Ergebnis dieser doppelten Sherrypower: ein dank kraftvoller, aber gut integrierter 53,8 % komplexer und vollmundiger Speyside Malt, der die warme und fruchtige Süße eines sonnigen Frühlingstages in Andalusien einfängt – mit cremiger Tiefe, getrockneten Früchten und feinen Gewürznoten. Die süß-herben Akzente von Orange und dunkler Schokolade verbinden sich harmonisch mit einem Hauch von Tabak und Holz – ein abgerundeter, vielschichtiger und ungemein köstlicher Dram!

Tasting Notes:

Nase: Die Luft auf dem Markt in Jerez ist warm und voller Leben. Der frische Duft von Orangenblüten mischt sich mit der sahnigen Süße von Malaga-Eis und einem Hauch von Karamell. In der Ferne steigt der verlockende Geruch von Früchtebrot mit Datteln und Feigen auf, während eine Prise Zimt und vanilliger Pfeifentabak die Szene abrunden. Plötzlich blitzt die fruchtige, leicht bittere Note von Grand Marnier auf – ein sanfter Kontrast zur warmen Süße, der alles perfekt zusammenführt …

Geschmack: Der erste Schluck ist vollmundig und weich – wie das Gefühl, durch einen sonnigen Orangenhain an der Alhambra zu laufen. Die fruchtige Süße von Orangenlikör entfaltet sich zuerst, gefolgt von Keksen mit kandierten Orangenstücken. Eine leichte Ingwerschärfe sorgt für einen angenehmen Kick, während sich sanfte Gewürze wie Muskat und Zimt dazu mischen. Dann wird es süßer: spanischer Turrón-Nougat trifft auf das blumige Aroma von Turkish Delight, bevor die Fülle von Datteln mit Mandelfüllung das Ganze sanft abschließt …

Abgang: Das Finish gleicht einem Abend in einer Bodega – lang, würzig und warm. Dunkle Bitterschokolade mit Orangenzesten hinterlässt eine herbe Süße, während sich die cremige Eleganz einer frischen Crema Catalana entfaltet. Ein Hauch von Tabak sorgt für eine würzige Tiefe, bevor die Trockenheit von altem Holz die Reise sanft ausklingen lässt – wie der letzte Sonnenstrahl, der über die weiß getünchten Mauern Andalusiens gleitet …

29 AILSA ROCK: CRAIGELLACHIE 2011

Kategorie: Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 13 Jahre

Destilliert: 21/06/2011

Abgefüllt: 13/02/2025

Alkoholstärke: 53,8 % Vol.

Fassreifung: Refill Sherry Cask

Finish: 6 Monate im First Fill PX Sherry Octave # 9004391

Flaschenzahl: 86 Flaschen (0,5 l)

Preis: 74,90 Euro

Dieser Whisky ist ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke abgefüllt.

Interessiert? Dann bitte nicht zögern: die nur 86 Flaschen der Abfüllung könnten schnell vergriffen sein! Bestellen können Sie den Speyside Malt ab sofort unter info@moonshiners-spirit.de

Wer den köstlichen CRAIGELLACHIE von 29 AILSA ROCK und weitere Abfüllungen von MOONSHINERS’ SPIRIT alias Jörg Koeters persönlich probieren möchte, hat am 4. und 5. Mai 2025 auf der 1. KARLSRUHER WHISKEYMESSE die Gelegenheit dazu (www.badisch-brauhaus.de/whiskeymesse). Dort erwarten Sie nicht nur feine Drams, sondern auch spannende Einblicke in die Tastings & Events von MOONSHINERS’ SPIRIT sowie in die von Jörg Koeters präsentierten Abfüllungen – als Brand Ambassador von RIEGGER’S SELECTION und EL RON DEL ARTESANO bringt er exklusive Tropfen mit, darunter auch eine besondere Messeabfüllung, die direkt aus dem Fass gezogen wird!

Weitere Informationen zu 29 AILSA ROCK und den Abfüllungen, Whisky-Tastings und -Touren von MOONSHINERS‘ SPIRIT unter: www.moonshiners-spirit.de

Die Abfüllungen von 29 AILSA ROCK sowie die der Serie „Moonshiners‘ Spirit mit Riegger‘s Selection“ können Sie bestellen unter: info@moonshiners-spirit.de