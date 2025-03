Jetzt auf Deutsch: The GlenAllachie triumphiert bei den World Whiskies Awards 2025

Schon gestern haben wir die englischsprachige Pressemitteilung zum Gewinn der Auszeichnung als Bester Single Malt der Welt für den Glenallachie 12yo für Sie gebracht, und heute dürfen wir diese Info auch noch auf Deutsch über den Importeur nachreichen, die auch noch ein paar zusätzliche Infos und Bilder enthält – weil nicht jeder sich mit dem Englischen so leicht tut.

Hier also das, was wir von Kirsch Import erhalten haben:

World’s Best Single Malt: The GlenAllachie triumphiert bei den World Whiskies Awards 2025

Stuhr, 28.03.2025 Den besten Single Malt der Welt hat Kirsch Import im Sortiment – das meinen jedenfalls die Jurorinnen und Juroren der World Whiskies Awards 2025. Sie verliehen The GlenAllachie 12 y.o. am Mittwoch den begehrten Titel. Eine große Ehre für Branchenikone Billy Walker und das kreative Team der Speyside-Brennerei.

Zum zweiten Mal ist der von Branchen-Legende Billy Walker geleiteten The GlenAllachie Distillery dieses Kunststück gelungen: Der Single Malt der unabhängigen Speyside-Brennerei wurde zum World’s Best gekrönt. Nach Batch 4 des The GlenAllachie 10. y.o. Cask Strength im Jahr 2021 konnte sich bei den World Whiskies Awards 2025 am Mittwoch der The GlenAllachie 12 y.o. den Gesamtgewinn sichern – über alle anderen Whiskys hinweg.

Noch dazu gibt es einen doppelten Grund zum Feiern: The GlenAllachie ist die einzige schottische Whiskymarke, die die heiß umkämpfte Auszeichnung seit 2017 gewonnen hat. Die letzten Gewinner kamen aus England, Israel und Japan.

2017 war auch das Jahr, in dem Branchenikone Billy Walker die Brennerei übernommen hatte. Die 1967 erbaute Brennerei produzierte bis dahin ausschließlich Whisky, der für Premium-Blends bestimmt war. Seit der Einführung des Single-Malt-Kernsortiments im Jahr 2018 hat die Marke ein exponentielles Wachstum erfahren und wurde für ihre Sherry- lastigen Expressionen bekannt. Heute wird The GlenAllachie in über 50 Ländern vertrieben.

Vergoldete Geschmackserlebnisse

Der The GlenAllachie 12 y.o. ist das Flaggschiff im Premium-Portfolio der Destillerie. Gefertigt von einem der talentiertesten und legendärsten Master Blender Schottlands, reift der Single Malt in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks ebenso wie in Rotwein- und neuen Eichenfässern. Laut der Jury der World Whiskies Awards 2025 sei das goldwerte Ergebnis geprägt von getrocknetem Apfel, Gourmet-Chutney, Orangenschale, Muskatnuss und Zimt.

Billy Walker kommentiert diese außergewöhnliche Leistung wie folgt:

„Bei The GlenAllachie geht es uns darum, Qualitätswhiskys zu fairen Preisen anzubieten. Die Tatsache, dass unsere Signature-Abfüllung aus unserem Kernsortiment diese Spitzenauszeichnung erhalten hat, unterstreicht dies. Das gesamte Brennerei-Team ist begeistert von dieser großartigen Anerkennung unseres zwölfjährigen Aushängeschilds. Als wir vor fast acht Jahren die Leitung der Brennerei übernahmen, hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass Abfüllungen von uns zweimal zu den besten Single Malts der Welt gekürt werden würden. Diese wunderbare Nachricht wird unser passioniertes Team nur noch mehr motivieren, das Streben nach absoluter Perfektion fortzusetzen.“

The GlenAllachie 12 y.o.

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks, Red Wine Casks, Virgin Oak Casks

Alter:12 Jahre

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 54,90 Euro

Über The GlenAllachie

The GlenAllachie ist eine der wenigen unabhängig geführten Brennereien Schottlands. Die Whiskyproduktion wird von Billy Walker geleitet, der auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in dieser Branche zurückblicken kann. Bei der Herstellung von The GlenAllachie liegt der Schwerpunkt auf den rund 50.000 unterschiedlichsten Fässern, die in 16 Lagerhäusern ausbalancierte Single Malts zur Reife bringen. Alle Whiskys verfügen über eine Altersangabe, sind mit mindestens 46 Volumenprozenten bei natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.