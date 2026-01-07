Das Finale der Allfather Trilogy in der Old Gods-Serie von whic.de ist heute erschienen: Dabei handelt es sich um einen fassstark abgefüllten Craigellachie 2009, der 2025 aus einem First Fill Sherry Hogshead in die insgesamt 306 Flaschen kam.

Was man sich von ihm geschmacklich erwarten kann und weitere Daten zu ihm hat der unabhängige Abfüller und Onlinehändler untenstehend zusammengefasst:

WACHENDE SHERRY-MACHT

whic Old Gods krönt die Allfather Trilogy mit 16-jährigem Craigellachie

Bremen, 07.01.2026

Mit dem dritten Kapitel der Allfather Trilogy setzt whic einen markanten Schlusspunkt unter die Odin-Erzählung der Old Gods Reihe: Ein 16 Jahre gereifter Craigellachie aus dem Jahr 2009, abgefüllt 2025, der die charakterstarke DNA der Brennerei kompromisslos widerspiegelt. Gereift in einem First Fill Sherry Hogshead, vereint dieser Single Cask Kraft, Tiefe und Struktur – ohne sich anzubiedern.

Craigellachie ist bekannt für seinen eigenständigen Stil. Die Destillation mit Worm Tubs und bewusst geringem Kupferkontakt sorgt für ein schweres, öliges Destillat, das auch nach vielen Jahren im Fass nichts von seiner Präsenz verliert. Genau diese robuste Basis trägt die intensive Sherry-Reifung, ohne von ihr überdeckt zu werden.

Im Duft zeigen sich dunkle, würzige Anklänge, begleitet von getrockneten Früchten und einer dezenten, fast archaischen Tiefe, wie sie für Craigellachie typisch ist. Am Gaumen wirkt der Whisky vollmundig und dicht, mit klarer Würze, Noten von gerösteten Nüssen, dunkler Schokolade und einer subtilen Honigsüße. Der lange Nachhall bleibt trocken, warm und komplex – getragen von Holz, Gewürzen und einer leicht herben Eleganz.

Abgefüllt wurde dieser Whisky in Fassstärke mit 63,6 % Vol., ungefiltert und ohne Farbstoff. So bekommen Genießer das volle natürliche Aroma geboten. Das Hogshead #900258 ergab lediglich 306 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind: whic.de/old-gods

„Craigellachie hat diesen unnachahmlichen Stil, der mit einem erstbefüllten Sherryfass richtig groß wird: ölig, würzig, tief – und mit einem Nachklang, der einfach nicht aufhören will.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Old Gods

In Zusammenarbeit mit Signatory werden nur die edelsten Fässer für die Old Gods Serie auserwählt. Alle in mächtiger Fassstärke abgefüllt. Sie erzählen die Sagen, um die alten Götter des hohen Nordens. Szenen, die als Illustrationen in Holzschnitt-Optik mit glänzenden Kupferveredelungen die wertigen Dekanter und Tuben zieren. Die Old Gods liefern Ihnen ein visuelles und geschmackliches Erlebnis gleichermaßen. Den Auftakt bildet die Allfather Trilogy, eine dreiteilige Erzählung über Odin, den Allvater. Drei sagenhafte Whiskys, geprägt von tiefen Sherry-Aromen und ganz ohne Rauch.

Allfather Trilogy III – Watching over the 9 Worlds – Odin thront auf Hlidskjalf und behält neben Asgard und Midgard auch die restlichen Welten im Blick. Wachsam und von tiefer Weisheit getragen erkennt er Zusammenhänge, die Sterblichen und anderen Göttern verborgen bleiben. Die Raben Hugin und Munin fliegen täglich durch die Reiche und überbringen ihm alle Geschehnisse. Odin wacht nicht aus Macht, sondern aus Verantwortung – über all das, was war, ist und noch werden muss.