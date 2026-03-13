Für Liebhaber australischer Whiskys oder einfach entdeckungsfreudige Whiskyfreunde ist dieser Freitag, der 13. ein Glückstag: whic.de bringt nämlich die sechste Abfüllung ihrer Ars Goetia Reihe namens Vine auf den Markt – ein 7 Jahre alter nicht näher spezifizierter Australier aus einem 1st Fill Tawny Port Hogshead – auf 255 Flaschen limitiert.

Die Tasting Notes dieser Einzelabfüllung finden Sie ebenso untenstehend wie die Bezugsquelle des Ars Goetia Vine:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

BESCHWÖRUNG AM FREITAG, DEN 13.

whic entfesselt mit Vine das sechste Siegel ihrer Ars Goetia Reihe

Bremen – Freitag, der 13.03.2026

Freitag, der 13. bietet den idealen Rahmen für das neueste Release der mystisch angehauchten Ars Goetia-Serie. Mit Vine präsentiert whic die sechste teuflisch gute Abfüllung der Reihe. Hinter dem mattschwarzen Etikett verbirgt sich ein 7-jähriger Australian Single Malt Whisky. Nach seiner Reifung im erstklassigen 1st Fill Tawny Port Hogshead #4 zeigt sich dieses Single Cask Release als ein fruchtig-komplexer und charakterstarker Tropfen.

Eine cremige Melange aus Pfirsich, Nektarine und Pflaumenkompott, verwoben mit Rumrosinen, würzigem Honig und Marzipan betört die Sinne. Edles Eichenholz, herbe Walnüsse und feine Kräuter ergänzen die süß-fruchtige Verführung um spannende Dimensionen – dämonisch lecker!

Die auf nur 255 Flaschen streng limitierte Einzelfassabfüllung wurde mit kräftigen, aber eleganten 49,2 % Vol. abgefüllt. Ars Goetia Vine ist ab sofort exklusiv bei whic erhältlich: whic.de/ars-goetia

„Passend zu Freitag, dem 13. setzen wir unsere Ars Goetia Serie fort. Das Tawny Port Hogshead hat diesem australischen Single Malt wunderbar tiefgründige Frucht- und Schokoladennoten verliehen – ein elegantes Highlight für jede Sammlung.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über Ars Goetia

Mit der schwarzmagischen Whisky-Serie Ars Goetia beschwört whic mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres entfacht der Genuss der Ars Goetia ein loderndes Feuer.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ars-goetia