Tastillery veröffentlicht Legendary Casks #4 – Merlin

Mit Merlin bringt die Legendary Casks Serie von Tastillery die vierte Abfüllung auf den Markt – und die hat es in sich: Ein 14 Jahre alter Single Malt aus einer unbekannten bekannten Destillerie von den Orkneys, in ex-Olorosofässern gereift und dann in ein 1st Fill Marsala-Fass umgelagert, um dort acht Monate nachzureifen, danach in Fassstärke abgefüllt – mit dieser Kombination wird laut den Tasting Notes ein Feuerwerk an Aromen gezündet.

Mehr über den neuen Legendary Casks #4 – Merlin sowie die Bezugsquelle dafür finden Sie hier:

LEGENDARY CASKS #4 – MERLIN

SCHOTTISCHE MAGIE TRIFFT ITALIENISCHE KOMPLEXITÄT

Schon lagen wurde er erwartet, oft wurde nach ihm gefragt. Doch wir ließen uns Zeit. Denn für den größten aller Zauberer durfte es nicht weniger als unser bisher am längsten gereifter Whisky aus einem unserer besten Fässer sein, dem wir die Ehre zukommen lassen wollten, den Namen von Camelots legendärem Magier zu tragen: Merlin!

In einer dunklen Zeit, als das Königreich von England ohne legitimen Nachfolger auf dem Thron war, versenkte der damals schon legendäre Zauberer Merlin ein magisches Schwert in einem Felsen. Nur der wahre Erbe sollte es aus der steinernen Scheide ziehen und das Reich in ein goldenes Zeitalter führen können.

Diesem größten und bekanntesten aller Magier, der zahllosen Figuren der modernen Popkultur als Vorlage diente, widmen wir die Nummer 4 unserer Legendary Casks. So geheimnisvoll und vielseitig wie sein Namensvetter präsentiert sich unser Merlin als komplexer, 14 Jahre in 1st Fill Ex-Olosoro Fässern gereifter Malt von den Orkney Inseln. Seine mystischen , leicht salzigen Inselaromen wurden durch acht Monate in einem 1st-fill Ex-Marsala-Fass aus Sizilien zu fulminanter Fruchtigkeit und tiefgründiger Perfektion gebracht.

TASTING NOTES:

An der Nase: Salzige Heidekrautaromen und hintergründiger Rauch werden von den intensiven Noten des Marsala-Fasses eingerahmt. Trockener, mineralischer Rotwein, Rosinen und Erdbeermarmelade verleihen den maritimen Noten des Inselmalts eine ungeahnte Fruchtigkeit.

Auf der Zunge: Dunkler, öliger Sherry, gepaart mit der knackigen Frische reifer Trauben bilden genau wie an der Nase die Bühne für den duftenden, sanften Rauch, dessen trockene Noten an Leder und die Einbände einer staubigen Bibliothek erinnern.

Der Nachklang: Hier entführt uns Merlin vollends in die duftenden Weiten der italienischen Weinberge. Wie ein vollmundiger Rotwein fließt er den Gaumen hinab und hinterlässt dunkle Fruchtnoten von Johannisbeeren, Himbeeren, würzige Kräuternoten von Anis und Piment und eine vollmundige Malzigkeit, welche in die lange anhaltende Süße von karamellisierten Zimtstangen übergeht.

