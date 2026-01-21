Ein 11 Jahre im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead gereifter Williamson aka Laphroaig ist die dritte und neueste Veröffentlichung in der Malts & Magic Serie von whic.de – die ab sofort im Shop des Onlinehändlers verfügbar ist.

Untenstehend finden Sie alle Details des rauchigen und dabei ausgeprägt süßen Whiskys:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

RAUCH TRIFFT SHERRY-MAGIE: whic setzt Malts & Magic mit kraftvollem Williamson von Islay fort

Bremen, 21.01.2026

Mit Malts & Magic Quest No. 3 führt der Whiskyhändler whic seine Fantasy-inspirierte Whisky-Serie konsequent weiter – und schlägt dabei ein besonders intensives Kapitel auf. Die dritte Quest stammt von der schottischen Insel Islay: ein 11 Jahre im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead gereifter Williamson. Ein Single Cask, das Rauch, Frucht und Süße in eindrucksvoller Klarheit verbindet.

Williamson steht als unabhängige Abfüllung für einen kompromisslos torfigen Islay-Stil. In diesem Fall trifft das kraftvolle, phenolische Destillat auf die opulente Süße eines erstbefüllten PX-Sherryfasses. Über die lange Reifezeit hinweg entwickelte sich so ein Single Malt Whisky mit einem Charakter, der im Gedächtnis bleibt – dicht, vielschichtig und ohne jede Gefälligkeit.

In der Nase entfalten sich kräftiger Torfrauch, süße Vanille- und Karamellnoten sowie Datteln und Erdbeeren. Zitrusfrucht und geröstete Mandeln sorgen für Spannung. Am Gaumen zeigt sich der Single Malt vollmundig: üppige Sherry-Süße trifft auf deftigen Räucherspeck, Salzkaramell, reife Birnen und herben Espresso. Der Rauch entwickelt sich zu einer intensiven Aschenote bis in den langen Nachklang hinein – begleitet von Trockenfrüchten, Himbeeren, Kräutern und Pfefferwürze.

Abgefüllt wurde der Whisky in Fassstärke mit 56,9% Vol., selbstverständlich ungefiltert und ungefärbt, um Genießern ein authentisches Erlebnis zu bieten. Das Hogshead mit der Fassnummer #253 ergab lediglich 310 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind: whic.de/malts-magic

„Dieses Fass zeigt sehr klar, wie gut torfiger Islay-Whisky und eine intensive PX-Reifung zusammenarbeiten können. Der Rauch bleibt präsent, wird aber von dunkler Frucht, Würze und beeindruckender Süße getragen – genau diese Balance macht Quest No. 3 so spannend.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Malts & Magic

Mit Malts & Magic lädt whic zu einem großen Aromen-Abenteuer ein. Die Serie ist auf 13 Quests angelegt, die jeweils unterschiedliche Facetten des Single Malt Scotch Whiskys erkunden. Jede Abfüllung steht für eine eigene geschmackliche Mission – von rauchig und kraftvoll bis fruchtig und elegant. Die Fantasy-Illustrationen auf den Etiketten unterstreichen den erzählerischen Charakter der Serie und machen jede Quest zu einem eigenständigen Erlebnis für Nase und Gaumen.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/malts-magic