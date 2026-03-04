SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei aus Craigellachie

Das Trio kommt aus unterschiedlichen Fasstypen - alle sind 16 Jahre alt und alle mit sehr guten Bewertungen bedacht...

Mit einem Trio aus der Speyside-Brennerei Craigellachie geht es heute bei Serge Valentin in den Tag, eine Bourbonfass-Abfüllung, eine aus dem Madeira- und eine aus dem Oloroso-Fass. Punktemäßig gibt es dabei nicht viel Unterschied – sie wissen alle drei in der Verkostung zu gefallen:

AbfüllungPunkte

Craigellachie 16 yo 2009/2025 (54.4%, Tri Carragh, 2nd fill bourbon barrel, 125 bottles)86
Craigellachie 16 yo 2009/2025 (55.6%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill Madeira hogshead finish, cask #211, 306 bottles)86 
Craigellachie 16 yo 2007/2024 ‘100 proof edition #4’ (57.1%, Signatory Vintage, Exceptional Cask, 1st fill oloroso sherry butt)87
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Einladung: SMWS Online-Tasting am 2. April mit fünf spannenden Abfüllungen – exklusiv ausgewählt für Whiskyexperts-Leser
Nächster Artikel
„Dark Velvet Embrace“: Ein 32 Jahre gereifter NORTH BRITISH, der gekonnt dunkle Frucht, Reife und seidige Fülle vereint!

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -