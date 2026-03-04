Ein gut gereifter Grain aus der Lowland-Brennerei North British, der 32 Jahre in einem Refill Ex-Bourbon Cask seine fruchtigen und süßen Noten entwickeln durfte – das serviert The Caskhound aka Tilo Schnabel Whiskyfreunden in Deutschland mit seinem neuesten Release – das auch einen für das Alter durchaus attraktiven Preis trägt.

Mehr zum neuen North British 32yo hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Dark Velvet Embrace“: Ein 32 Jahre gereifter NORTH BRITISH, der gekonnt dunkle Frucht, Reife und seidige Fülle vereint!

Der Winter zieht den Hut, jetzt übernimmt der Genuss! Wie eine dunkle, samtige Umarmung legt sich der neue GRAINHOUND ins Glas und bringt vielschichtige Frucht, klare Lowland Grain-DNA und jede Menge Charakter mit. Ein Dram für Grain-Fans und alle, die es werden wollen. Der 32-jährige NORTH BRITISH mit markantem Tawny-Port-Finish aus dem Hause THE CASKHOUND feierte am 26. Februar 2026 seine Premiere – und zeigt eindrucksvoll, wie lässig Reife, Herkunft und Fasskunst zusammenspielen können.

Auch dieser THE GRAINHOUND beweist ganz entspannt, warum gereifte Grains jenseits der 20- und 30-Jahre-Marke längst kein Geheimtipp mehr sind. Hier trifft lange Reife auf klug gewählte Fasskunst und den unverwechselbaren Charakter des Destillats. Und ja, Zeit ist dabei nicht nur eine Zahl auf dem Etikett, sondern der stille Regisseur im Hintergrund. Freuen Sie sich auf einen besonderen Fund aus Schottlands Lagerhäusern – aufgespürt mit viel Sinn für Qualität und dem richtigen Riecher für Fässer, die Persönlichkeit besitzen und Geschichten im Glas erzählen.

A Lush Indulgence: Reife Opulenz trifft auf klare Lowland-Struktur

Unser NORTH BRITISH entstammt dem industriell geprägten Norden von Schottlands Metropole Edinburgh. Nach drei Jahrzehnten Reifung in klassischen Ex-Bourbon Barrel erhielt der Lowland Grain ein edles Upgrade: Ein über 2-jähriges Finish im erstbefüllten Tawny Port Cask verlieh ihm zusätzliche Tiefe, seidige Fülle und eine vielschichtige Aromatik. So präsentiert sich dieser gereifte „Gentlemen Grain“ als kraftvoller Charakter mit vollmundige Textur und klarer Struktur. Opulente Süße und fruchtige Anklänge stehen im spannungsvollen Dialog mit reifer Eiche, graintypischen Aromen und würziger Präzision. Mit sehr zugänglichen 50 % Vol. zeigt er Rückgrat und Länge, bleibt dabei harmonisch und souverän. Ein ausdrucksstarker Dram, der Reife, Herkunft und Veredelung eindrucksvoll vereint.

THE GRAINHOUND: NORTH BRITISH 1993

Lowland Single Grain Scotch Whisky

32 Jahre alt (1993/2025) • 50 % ABV Natural Cask Strength

Refill Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 865 days in a 1st Fill Tawny Port Cask

Auflage 147 Flaschen (0,7 l) à 109,90 Euro (UVP)

Nose: Klassisch gereifter Grain: viel Butterscotch, Vanille und eine satte, leicht dunkle Süße von Melasse. Dahinter sofort der Tawny-Port-Einfluss mit rotem Beeren-kompott, leicht säuerlicher Weinnote und saftigen Rumrosinen. Reife Banane blitzt auf, dazu ein feiner balsamischer Touch, der die Süße strukturiert und ihr Kante gibt. Aromatisch dicht, aber nicht überladen.

Palate: Sehr weicher, cremiger Auftakt, fast ölig. Die Süße ist präsent, wird aber schnell von Ingwer und kräftiger Holzgewürz-Würze eingefangen: Zimt, Nelke, Muskat. Pflaumenmus und Orangenzesten bringen Tiefe und Frische zugleich, getrocknete Ananas setzt einen helleren Akzent. Marzipan in dunkler Schokolade und deutliche, aber gut gereifte Holznoten. Die 50 % Vol. sorgen für Grip und tragen die Aromen lang über den Gaumen.

Finish: Sehr lang und wärmend. Espresso und dunkle Schokolade geben trockene Tiefe, Rosinen und ein Hauch Rum halten die Süße präsent. Zum Schluss Kokosraspel und geröstete Nüsse, mit anhaltender, würziger Eichenstruktur.

Wie bei THE CASKHOUND üblich, kommt auch diese Einzelfassabfüllung in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche. Der Single Grain ist ab sofort in unserem Webshop und bei unseren Handelspartnern zu beziehen.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.