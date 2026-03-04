Aus der Destillerie Ben Nevis stammt der Whisky der neuesten Abfüllung von whic.de – und dieser durfte 10 Jahre lang in einem Oloroso Sherry Hogshead reifen, bevor er als viertes Bottling der Malts & Magic Reihe von whic fassstark abgefüllt wurde.

Mehr über die neueste Abfüllung inklusive der ausführlichen Tasting Notes können Sie untenstehend lesen:

MAGISCHES HIGHLAND-ABENTEUER IM OLOROSO-DUNGEON

Neue Quest der Malts & Magic Reihe von whic erscheint

Bremen, 04.03.2026

Das vierte Kapitel der Fantasy-Saga ist da: Nach dem rauchigen Islay-Ausflug der vorherigen Quest führt der Premium-Spirituosenhändler whic die Anhänger seiner Whisky-Serie Malts & Magic nun tief in die schottischen Highlands. Mit dem 10-jährigen Ben Nevis erwartet neugierige Genießer ein ungetorfter Single Malt, der eine schier magische Fülle an dunklen Früchten und intensiver Würze entfesselt.

Wie eine hart erkämpfte Trophäe am Ende eines gefährlichen Dungeons präsentiert sich diese exklusive Einzelfassabfüllung. Seine tiefen, verlockenden Aromen verdankt der Whisky einer vollen Dekade im erstbefüllten Oloroso Sherry Hogshead mit der Nummer #555. Dieser Fasstyp ist bekannt dafür, Whiskys mit nussigen, dunkelfruchtigen Noten aufzuladen – und genau diese Magie hat hier gewirkt. Mit fassstarken 56,2% Vol. bringt dieser Ben Nevis eine ordentliche Intensität mit und stürmt wie ein wilder Wirbelwind über den Gaumen.

In der Nase präsentiert sich der Highlander zunächst von seiner zugänglichen Seite: Ein Duft von frischen Aprikosen und Äpfeln verbindet sich harmonisch mit süßem Nougat, gerösteten Haselnüssen und einem Hauch von erdigem Tabak. Am Gaumen zeigt die Abfüllung dann ihr wahres, ungezähmtes Gesicht: ein intensiver Mix aus dunklen Kirschen, reifen Pflaumen und Waldbeeren wird geschickt durch eine unerwartet pikante Chili- und Pfeffernote gekontert, bevor weiche Karamell- und Schokoladennoten für Balance sorgen. Das Erlebnis schließt mit einem harmonischen Finish ab, in dem sich edle Eiche, Röstaromen und weiße Schokolade zu einem langen Nachklang vereinen.

Das Hogshead ergab lediglich 283 Flaschen. Um das geschmacksintensive Abenteuer unverfälscht ins Glas zu bringen, wurde der Single Malt völlig naturbelassen abgefüllt – ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung. Diesen einmaligen Genuss gibt es ab sofort und nur bei whic: whic.de/malts-magic

„Dieser Ben Nevis zeigt eindrucksvoll, welche Magie ein hervorragendes Oloroso-Fass entfalten kann. Wie hier diese wuchtigen dunklen Früchte und die cremige Schokolade auf eine so geniale, lebhafte Pfeffer-Würze und erdige Noten treffen, hat mich begeistert. Das ist genau der Stoff, aus dem epische Quests gemacht sind!““ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Malts & Magic

Mit Malts & Magic lädt whic zu einem großen Aromen-Abenteuer ein. Die Serie ist auf 13 Quests angelegt, die jeweils unterschiedliche Facetten des Single Malt Scotch Whiskys erkunden. Jede Abfüllung steht für eine eigene geschmackliche Mission – von rauchig und kraftvoll bis fruchtig und elegant. Die Fantasy-Illustrationen auf den Etiketten unterstreichen den erzählerischen Charakter der Serie und machen jede Quest zu einem eigenständigen Erlebnis für Nase und Gaumen.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/malts-magic