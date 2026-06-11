NEU: Cadenhead’s Original Collection June Releases 2026 – jetzt im neuen Flaschendesign

Die Neuheiten von Cadenhead’s Original Collection sind über die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft nach Deutschland gekommen und können nun im gut sortierten Fachhandel begutachtet und gekauft werden. Alle Infos zur Collection und den einzelnen Abfüllungen finden Sie untenstehend, und als besonderen Service auf einen PDF-Folder mit den entsprechenden Daten zum Download:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEU Cadenhead’s Original Collection June Releases 2026 – Neues Cadenhead’s Flaschendesign

aus der viktorianischen Whiskyhauptstadt Campbeltown erreichen uns die Neuzugänge von Cadenhead’s. Ab sofort erhältlich ist die Cadenhead’s Original Collection June 2026 – ausgestattet mit einem neuen, unverwechselbaren Flaschendesign. Das neue Flaschendesign verleiht Schottlands ältesten unabhängigen Abfüller einen geschärften Auftritt, der die hohe Qualität und Verlässlichkeit des Cadenhead‘s Portfolios widerspiegelt, stets nach der Philosophie “it’s what is inside the bottle that counts”.

Was gibt es Neues?

Als Highlight von der Whiskyinsel Islay ein Bowmore 10 Jahre aus einer der ältesten Brennereien Schottlands –zu 100 % in den feinsten Bourbon-Fässern gereift.

Aus den Highlands erwartet Sie von der Fettercairn Distillery eine spannende 19 Jahre Reifung und steht für ihre bekannte schwere und würzige Süße. Mit Tamdhu 12 Jahre erwartet Sie aus der Speyside eine reine Vollfassreifung in Refill Oloroso Hogsheads, sowie eine seltene Glenlossie 12 Jahre Reifung, die ausschließlich in Bourbon Hogsheads erfolgte und die elegante Brennereicharakteristik besonders hervorhebt. Benannt nach Schottland höchstem Berg präsentiert Cadenhead‘s Ben Nevis 13 Jahre aus der gleichnamigen Destillerie. Die Reifung in einer Kombination aus Oloroso-Sherry- und Bourbonfässern sorgt für ein vielschichtiges und harmonisches Geschmacksprofil.

Eine Rarität unter den Grain-Whiskys: Cameronbridge zählt als die größte Grain-Whisky Destillerie Europas und präsentiert eine spannende Bourbon-Reifung in der Juni Collection von Cadenheads – Cameronbridge 33 Jahre.

Infos zum Abfüller und der Serie:

Cadenhead’s Est. 1842­­­­ – Scotland’s Oldest Independent Bottler – Matured and Bottled in the original whisky capital of the world – Campbeltown

Cadenhead’s ist der älteste unabhängige Abfüller Schottlands und gehört seit 1972 zur renommierten J & A Mitchell & Co. Ltd., dem Eigentümer der Springbank Destillerie

unabhängige Abfüller Schottlands und gehört seit 1972 zur renommierten J & A Mitchell & Co. Ltd., dem Eigentümer der Springbank Destillerie Die Reifung und Abfüllung findet zu 100 % in Campbeltown statt – der einstigen viktorianischen Whisky-Hauptstadt der Welt

statt – der einstigen viktorianischen Whisky-Hauptstadt der Welt Der authentische Charakter der Destillerien bleibt bestehen und wird stets präsentiert – darauf liegt Cadenhead’s großen Wert

Die June Releases 2026 im Überblick:

Bowmore 10 Jahre:

Islay Region

46,0 % Vol.

Fettercairn 19 Jahre:

Highland Region

46,0 % Vol.

Tamdhu-Glenlivet 12 Jahre:

Speyside Region

46,0 % Vol.

Glenlossie-Glenlivet 12 Jahre:

Speyside Region

46,0 % Vol.

Ben Nevis 13 Jahre:

Highland Region

46,0 % Vol.

Cameronbridge 33 Jahre