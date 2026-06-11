Haromex bringt Two Stacks – Single Pot Still Triple Sherry Cask Finish  nach Deutschland

Nach der Vorstellung der Fruit Drops von Two Stacks gestern kündigt heute der Importeur Haromex die Verfügbarkeit eines weiteren Whiskey des irischen Bonders an: der Single Pot Still Triple Sherry Cask Finish ist ab sofort im Fachhandel zu finden – und was dieser in drei verschiedenen Sorten von Sherryfässern gereifte Ire zu bieten hat, lesen Sie untenstehend

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Two Stacks – Single Pot Still Triple Sherry Cask Finish // Durch Haromex in Deutschland

Weitere Neuigkeiten aus Brüggen: Haromex Development GmbH bringt den Single Pot Still Triple Sherry Cask Finish des Whiskey Bonders Two Stacks in den deutschen Fachhandel.

Two Stacks wurde 2020 gegründet und kann als Whiskey Bonder zahlreiche Destillen aus Irland zu seinen Partnern zählen. Dabei werden nur feinste Tropfen ausgewählt und als aromenstarke Whiskeys und Single Malts abgefüllt. Der Fokus liegt dabei auf der Wiederbelebung alter Stilistiken des Irish Whiskeys, kombiniert mit einer nachhaltigen Produktion sowie diversen innovativen Produkten und Ideen.

Die für Pot-Still-Whiskey typische ungemälzte Gerste verleiht dieser Abfüllung eine lebhafte Würze mit Noten von Obst frisch aus dem Garten sowie eine unverwechselbare Textur. Dieser Stil, der traditionell aus Getreidesorten wie Hafer und Roggen hergestellt wird, erlangte aufgrund seiner Fülle und Individualität weltweite Anerkennung und wird bis heute für seine Tiefe geschätzt.

Das Triple Sherry Cask Finish unterstreicht diesen Charakter noch zusätzlich.

Oloroso sorgt für Struktur sowie Noten von Trockenfrüchten und Würze

Pedro Ximénez steuert eine üppige Süße und dunkle Fruchtaromen bei.

Amontillado verleiht nussige Eleganz und eine subtile, raffinierte Trockenheit.

Gemeinsam bereichern sie die Würze von grünem Apfel Aromen des Pot-Still-Destillats und sorgen für ein luxuriöses und ausdrucksstarkes Geschmacksprofil.

Single Pot Still Triple Sherry Cask Finish – ab sofort im gut sortierten Fachhandel.