Haromex holt die schottische 8-Doors Distillery erstmals auf das europäische Festland!

Schottlands nördlichste Festlandbrennerei liegt in John O’Groats und heißt 8-Doors Distillery.

Diese Brennerei gründeten Kerry und Derek Campbell, die Baugenehmigung für ihre neue Destillerie erhielten sie im März 2020 (wir berichteten). Bei seinem Besuch in John O’Groats eröffnete King Charles III. im August 2023 die Brennerei offiziell, die Produktion begann allerdings bereits im Jahr zuvor. 2026/2027 wird der erste „Inaugural“ Single Malt erwartet. Bevor dies dann so weit ist, startet die 8-Doors Distillery mit ihrer Whisky Serie „Seven Sons“ und dem Whiskylikör „Five Ways“. Beides erreicht über Haromex auch das europäische Festland, und ist ab sofort im gut sortierten Fachhandel zu finden.

Mehr in der Aussendung, die wir von Haromex erhalten haben:

Schottland bietet sehr viel Whisky und das dieses Feld groß und bunt ist, zeigt die nördlichste Brennerei auf schottischem Festland in John o’ Groats.

Die Destille begann in 2022 mit der Produktion, welche den beiden Gründern Kerry and Derek Campbell gehört. Unterstützt wurden die beiden Gründer von einem Whisky Veteranen – John Ramsay! Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Whisky Industrie hat er sein ganzes Wissen eingebracht, um den Namen 8-Doors Distillery in Zukunft fettgedruckt auf die Weltkarte zu prägen. 2026/2027 wird der erste „Inaugural“ Single Malt erwartet.

Aller Anfang…

Bevor der erste eigene Single Malt ins Haus steht, geht man mit der Whisky Serie „Seven Sons“ und dem Whiskylikör „Five Ways“ an den Start.

Man will einfach einen neuen/anderen Weg, als den üblichen, gehen und auf Gin & Vodka verzichten.

Seven Sons

Die Seven Sons Whisky Serie ist vielschichtig! Sie reicht von spannenden Blends bis hin zu einschlägigen Single Malts anderer Destillen.

Somit lässt sich ohne weiteres Sagen, dass 8-Doors hier als Independent Bottler auftritt! Bei uns auf dem europäischen Festland, geht es zunächst mit dem 10 Jahre alten und in frischen Sherry Fässern gereiften Blend los!

Warum Seven Sons?

Es ist inspiriert von der Geschichte von John O’Groats (dem Sitz der Destille) und den sieben Söhnen von Jan de Groot – der Namensgeber des Orts.

Jans sieben Söhne hatten begonnen, sich über die Häuptlingsrolle zu streiten und darüber, wer von ihnen am Kopf des Tisches sitzen sollte, wenn sie zusammenkamen. Um eine Spaltung der Familie zu vermeiden, baute Jan ein achteckiges Haus mit acht Türen – eine für jeden seiner sieben Söhne und ihn selbst – und einen achtseitigen Tisch, damit alle gleichberechtigt waren.

8-Doors Seven Sons 10YO Blended Scotch Whisky

0,7L | 46,70 % UVP 41,90 €

8-Doors Seven Sons 10YO Blended Scotch Whisky Miniatures

0,05L | 46,70 % UVP 6,50 €

10 Jahre

First-Fill Sherry Casks

Non-Chill Filtration

Natural Colour

46,7% Alkohol

Tasting Notes:

Karamell, Haselnuss, Vanilleglasur und trockenes Heu, Sultaninen, Mandeln und weicher Eichenfasseinschlag.

Im Abgang: Kurz bis mittel. Easy Sipper!

Five Ways

Mit dem Whisky basierten Likör geht die Destille durchaus einen frischen Weg auf dem Weg zur ersten eigenen Single Malt Abfüllung.

Angelehnt an alte Klassiker aber deutlich fruchtiger & frischer.

Warum Five Ways?

Es ist kein Geheimnis, dass wir (8-Doors Distillery) eine gewisse Verbindung zu diesem Schild da draußen haben.

Unverkennbar weist das John o‘ Groats Schild auf fünf Orte in der Nähe und in der Ferne hin. Und es ist zum Symbol für unseren Abenteuergeist geworden.

Es fragt: Wohin geht es als Nächstes? Ein schwarz-weißes Totem für Möglichkeiten. Eure und unsere.

Das ist der Grund, warum unsere Flasche so aussieht, wie sie aussieht. Folge Deinem Weg!

8-Doors Five Ways Blended Whisky Liqueur

0,5L | 22,00 % UVP 31,90 €

8-Doors Five Ways Blended Whisky Liqueur

Miniatures 0,05L | 22,00 % UVP 5,90 €

Hand Crafted

Frische Botanicals

22% Alkohol

Tasting Notes:

Scotch Whisky, fruchtige Orange, intensiven Ingwers, süßer Honig und ein Hauch verlockender Gewürze.

Ob pur, on the rocks oder als Grundlage eines charakteristischen Cocktails – ein verführerisches Erlebnis!

„Made to be savoured, not studied!“

Ab sofort im gut sortierten Fachhandel zu finden!