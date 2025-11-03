Rauchigen Whisky finden wir nicht nur auf der Insel Islay, und auch nicht nur in Schottland. Schon früher wurde ebenfalls in der irischen Region Donegal rauchiger (hier dann natürlich) Whiskey hergestellt. Dieses kulturelle Erbe nimmt die Ardara Distillery auf, und stellt ihre Ardara Single Malt Irish Whiskey 2025 Edition vor, die dank Haromex ab sofort im gut sortierten Fachhandel in Deutschland zu finden ist.

Mehr in der Aussendung von Haromex:

Haromex bringt Ardara Single Malt Irish Whiskey 2025 Edition nach Deutschland

Die Ardara Distillery, gelegen an der rauen Küste Donegals, bringt ihren ersten eigenen rauchigen Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey heraus. Nimmt man es ganz genau, handelt es sich hier um die erste „große Abfüllung“, da schon in 2023 ein kleines Release, namens „The Kilcar“ gab, welches verlost wurde.

Mit diesem Schritt etabliert sich die Destillerie im Herzen aller Whiskey Fans, die es sowohl etwas rauchig als auch facettenreich mögen. Dabei ist die Art des Rauches nicht mit der schottischer Islay Whiskys zu vergleichen. Es handelt sich um eine Kategorie für sich, die ein sehr vielschichtiges Alleinstellungsmerkmal besitzt.

Dabei knüpft man an das Erbe Donegals an, denn in der Region wurde schon früher Peated Whiskey gebrannt. Um dem traditionellen Stil so nah wie möglich zu kommen, wird die „All-Grain-In-Distilling“-Methode angewandt. Hierbei wird die gemälzte Gerste (55 ppm) zunächst mittels einer Hammer-Mill geschrotet und im kompletten Prozess bis hin zur Washstill erhalten und durchgepumpt.



Der Whiskey wird dreifach destilliert (Triple Distilled). Das Setup sieht dabei wie folgt aus: Offset Wash Still (10.000 Liter), Intermediate Still (5.000 Liter) und Spirit Still (3.500 Liter). Diese drei Destillationsdurchläufe sorgen für einen erstaunlich zugänglichen Peated Whiskey.

Der gesamte Prozess ist in moderner Form derselbe wie vor 100 Jahren.

James Dohertys (Gründer) Großvater Frank Carr war damals ein illegaler Destillateur und würde seine eigene Verfahrensweise in der Ardara Distillery wiedererkennen.

Der Ardara Single Malt wird in jährlichen Editionen herausgebracht. Der Brennereicharakter bleibt dabei erhalten, doch jedes Release wird neue Nuancen und noch mehr Donegal in sich tragen. Dabei werden alle Versionen frei von Farbstoffen sein und es wird komplett auch Kältefiltrierung verzichtet.

Tasting Notes

In der Nase ein süßer, fruchtiger, nussiger Single Malt Charakter, ein Hauch von Wachsigkeit, umhüllt von süßem Pfeifenrauch.

Geschmacklich erinnert der Dram an heiße Beignets (französisches Gepäck), ist intensiv süß, mit pochierten Birnen, gerösteter Kokosnuss, Mandeln, Leder, gerolltem Tabak, süßem Rauch, Lagerfeuer und schließt mit einem süßen Abgang von gebackenen Äpfeln ab.

Erste Bewertungen

“This is the true style of original Donegal Whiskey as documented from 1842.” – Fionnan O’Connor // Historian and Author

“This is more peated than Laphroaig but without any of the TCP profile and an undeniable sweetness. I cannot compare this to anything in the market at the moment, this is truly special.” – Ron Welsh // Former Master Blender Beam Suntory

“Exciting and important” – Dave Broom // acclaimed whiskey writer

Ab sofort im gut sortierten Fachhandel zu finden!