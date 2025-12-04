Die zweite deutschlandexklusive Abfüllung des Killowen Barántúil ist jetzt erschienen – Haromex bringt diesen rauchigen, irischen „Mixed Mash Bill“-Whiskey (was es mit dieser Bezeichnung auf sich hat, verräte der weitere Artikel) in den deutschen Handel.

Die Mash dieses Whiskys durfte 14 (!) Tage lang fermentieren – mit wilden und gezüchteten Hefen, mit offenem Gärbottich und sogar unter freiem Himmel. Das verspricht ein besonderes Geschmackserlebnis, schreibt der Importeur und belegt dies mit den Tasting Notes.

Haromex – Zweites exklusives Single Cask von Killowen erreicht Deutschland

Mit der zweiten Abfüllung, die exklusiv für Deutschland erschein, geht Killowen einen Schritt weiter. Denn dieses Single Cask Projekt enthält einen großen Anteil an getorftem Malz, welches die Geschmacksknospen auf eine spannende Reise mitnimmt.

Dieser Whiskey kann aktuell nicht „Pot Still Whiskey“ genannt werden, da er nicht den aktuellen Vorgaben eines Irish Pot Still Whiskey entspricht. Dank der Bemühungen einiger Historiker und echter Irish Whiskey Enthusiasten ändert sich das jedoch derzeit im Hintergrund. Nach der Gesetzesänderung auf EU-Ebene, die sich „zeitnah“ durchsetzen wird, darf sich auch dieser Whiskey rechtmäßig Irish Pot Still Whiskey nennen. Das ist der Grund, warum man auf den Killowen Flaschen der Barántúil Reihe den Begriff „Mixed Mash Bill“ findet – eine sympathische Umschreibung!

Die Mashbill dieser Abfüllung (wie immer bei Killowen = Measured by the sack“) lautet:

7 Peated Malted Barley

4 Unmalted Barley

2 Oats

1 Rye

Bei der 14 Tage andauernden Fermentation wurden alle für Killowen möglichen Register gezogen:

Wilde Hefen

Domestizierte Hefen

Open Top-Fermentation

Outdoor-Fermentation

Die Reifung erfolgte für einen kurzen Zeitraum in einem Virgin Irish Oak Fass, bevor der Whiskey in ein Pedro Ximénez Fass transferiert wurde, in dem er den Großteil seiner Lagerung verbrachte. Die würzige Fülle der irischen Eiche wurde dadurch sehr gut in ein Bett aus getrockneten Früchten und Süße eingebunden, was dem Whiskey eine enorme Komplexität verleiht.

Fakten

Single Cask – Streng limitiert (113 Flaschen)

Cask Strength – 58,2%

Mixed Mash Bill (in naher Zukunft Irish Pot Still Whiskey)

120l Virgin Irish Oak Cask & 120l PX Sherry Cask

Kein Farbstoff oder Kältefiltrierung

100%ige Transparenz

Ein feiner Unterschied zur vorherigen Abfüllung betrifft den Füllstand der Brennblasen während der Destillation. Dieser war bei der vorherigen Abfüllung sehr niedrig. Das zweite Release für Deutschland weist hingegen einen Füllstand zwischen 40 und 50% auf. Der Kupferkontakt ist daher je Destillationsvorgang sehr unterschiedlich, und somit differiert der jeweilige New Make nicht nur wegen des hier verwendeten getroften Malzes deutlich.

Tasting Notes

Nase: Frisch geschnittenes Leder, dunkle Feigen, saftige Rosinen und mit einer sanften erdigen Grundnote.

Gaumen: Süßer, leichter Torfrauch schwebt über Vanillecreme, gekochten Feigen und sorgt für Komplexität.

Abgang: Anhaltende Frische von Kiefernnadeln, cremiger Eierlikör und eine Prise Kürbis-Süße.

Killowen Barántúil #2 ist ab sofort im enthusiastischen und gut sortierten Fachhandel zu finden!