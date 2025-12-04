Islay-Bilder auf Schindeln: „Islay Collection“ und „Islay Duplex Collection“ von Gudrun und Heinz Fesl 

Gudrun und Heinz Fesl haben sich mit ihren Fotos aus Schottland in der Szene einen Namen gemacht. Erst unlängst haben wir von ihrem Schottland-Kalender 2026 berichtet. Nun informiert uns das Fotografenpaar über die Ergänzung ihrer beliebten Schindel-Kollektionen.

Das Besondere an den Schindelbildern: Die Abbildungen der Destillerien sind auf den entsprechenden Dachschnindeln von dort angebracht, ein echtes Stück Islay also. Hier die Infos, die wir dazu erhalten haben:

„Islay Collection“ und „Islay Duplex Collection“ von Gudrun und Heinz Fesl erweitert und ergänzt

Die Fesl´s bekannt für ihre einzigartigen Whisky- und Schottlandpanoramakalender, ergänzen aufgrund der Nachfrage Ihre Kollektion um die „Islay Collection“ und die „Islay Collection duplex“ mit neuen Kombination bekannter Bilder.

Das Angebot konnte wieder auf ca. 50 Schindeln ergänzt werden, somit wurden nahezu alle restlichen Schindeln und Bilder verarbeitet.

Die Einzigartigkeit der Islay Collection ist, dass alle Destillerie-Bilder auch auf den dazugehörigen und passenden Dachschindeln aufgebracht wurden. Für ein Bild der z.B. Ardbeg Distillerie wurde auch eine Dachschindel von Ardbeg verwendet, ebenso bei Port Ellen, Bruichladdich, Lagavulin…………