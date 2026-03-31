Die Schönheit der Islay-Destillerien für zu Hause: Die Islay Collection und Islay Collection duplex von Heinz Fesl

Gudrun und Heinz Fesl, bekannt mit ihren Schottland-Kalendern, veröffentlichen eben ihre beiden Serien „Islay Collection“ und „Islay Collection duplex“. Auf Dachschindeln der Islay-Destillerien Ardbeg, Bruichladdich, Bunnahabhain, Port Ellen, Lagavulin und Laphroaig sind Abbildungen der Destillerien angebracht, in der „Islay Collection duplex“ mit uralten Dokumenten ergänzt.

Gudrun und Heinz Fesl haben einige neue Motive mit aufgenommen und konnten somit ihr Angebot ein letztes Mal erweitern, mehr in der Aussendung und auf www.heinz-fesl.de:

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Die Schönheit der Islay-Destillerien für zu Hause

Jede Original-Schindel war Teil einer Destillerie. Sie trägt jahrzehntelange Geschichte in sich. Rauch. Salz. Und jetzt ein Bild eben jenes Ortes, von dem sie stammt.

Die Islay Collection von Heinz Fesl verbindet das Greifbare mit dem Unvergänglichen: authentische Dachschindeln von Ardbeg, Bruichladdich, Bunnahabhain, Port Ellen, Lagavulin und Laphroaig – bespielt mit feinstem japanischen Fotopapier mit von Hand gerissenen Kanten, kunstvoll aufgebracht auf die raue Schieferoberfläche.

Das Ergebnis ist nicht nur Deko – sondern ein echtes, historisch aufgeladenes Zeugnis.

Die Islay Collection duplex geht noch einen Schritt weiter. Sie verschmilzt Destillerie-Aufnahmen filigran mit uralten Dokumenten, zum Beispiel einem Brief aus dem Jahr 1886.

Jedes Werk ist ein Unikat in Form, Größe und Struktur. Zur besseren Präsentation liegt ein Sockel aus den Fassdauben alter Whiskyfässer bei.

Mehr unter www.heinz-fesl.de