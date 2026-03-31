Serge verkostet: The GlenAllachie

Sein Hauptaugenmerk in der heutigen The GlenAllachie Tasting-Session legt Serge Valentin eigentlich auf in diesem Monat neu erschienen The GlenAllachie 35 yo, den wir Ihnen hier und hier vorstellten. Doch bevor dieser Whisky den Weg in sein Glas findet, stellt er uns noch vier weitere, recht aktuelle und unterschiedliche Abfüllungen der Destillerie vor. Die Bewertungen dieser Vier liegen teilweise sehr deutlich unter den 90 Punkten, die der 35 Jahre alte Single Malt erhält. Doch auch hier lohnt sich erneut ein genauer Blick in die Verkostungsnotizen, um einen jeweiligen genaueren Eindruck zu erhalten. Unsere an dieser Stelle übliche Tabelle dient nur als Übersicht:

Abfüllung Punkte