Aberargie im September mit zwei neuen Abfüllungen: Aberargie Laureate und Aberargie Golden Promise

Die schottische Aberargie Distillery im gleichnamigen Ort nahe Perth hat zwei neue Abfüllungen angekündigt, die in Kürze erscheinen werden – natürlich auch in Deutschland.

Die Aberargie Distillery – Bild: Whiskyexperts

Bei den beiden neuen Whiskys stehen die Gerstensorten im Mittelpunkt: Auf den Feldern der Familie Morrison werden unter anderem die Sorten Golden Promise und Laureate (das ist die aktuelle Varietät) angebaut, und mit diesen beiden Gerstearten hat man sortenrein Whisky gebrannt. Aberargie Laureate und Aberargie Golden Promise wurden aus 68% first fill Bourbon casks und 32% first fill sherry casks abgefüllt – jeweils mit 48,2% vol. Alkoholstärke.

Damit lässt sich der Geschmack der beiden Abfüllungen gut vergleichen – und bei unserem Besuch in der Brennerei vor knapp zwei Wochen war dieser Unterschied sehr deutlich zu bemerken – höchst plakativ im New Make, den wir im Still Room verkosteten, aber ebenso deutlich in den fertigen Bottlings.

New Make aus Laureate und New Make aus Golden Promise, die unterschiedlichen Ausgangs-Spirits für die neuen Abfüllungen – Bild: Whiskyexpert

Graeme MacKeddie, der Head of Distilling bei Morrison Scotch Whisky Distillers, sagte über die beiden neuen Bottlings:

„The response to our inaugural Aberargie release was incredibly encouraging. Its success demonstrated the level of interest in both the distillery and our approach to making whisky.” “Barley is where every whisky begins, but the role it plays in creating flavour can sometimes be overlooked. Expressions allows us to showcase our interpretation of each barley variety and gives whisky drinkers the opportunity to explore the differences for themselves.” “Laureate represents the barley we grow and work with today, while Golden Promise connects us to an important chapter in Scotch whisky’s heritage. Presenting the two whiskies side by side gives people a fascinating opportunity to compare their distinctive characteristics. It is the natural next step for Aberargie and the beginning of a series that will tell a much broader story about how our whisky is made.”

Bis zur tatsächlichen Veröffentlichung wird es noch gut ein Monat dauern, die beiden Abfüllungen werden im September auf den Markt kommen, dann auch nahezu gleichzeitig über den Importeur Schlumberger in Deutschland. Wir halten sie natürlich darüber auf dem Laufenden – unter anderem mit einem Videobericht von unserem Destilleriebesuch…