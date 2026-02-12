Der erste Single Malt Scotch Whisky von Aberargie (mit Videointerview zum Inaugural Release)

Gestern konnten wir Ihnen schon eine Vorabinfo zum Erscheinen des ersten Whiskys der Aberargie Distillery in den schottischen Lowlands präsentieren – heute hat uns der Importeur, die Schlumberger GmbH, eine ausführlichere Pressemitteilung dazu übermittelt, die näher auf die am 3. März erscheinende Abfüllung eingeht. Sie finden diese nachstehend.

Von uns gibt es aber noch vor der Pressemitteilung ein in Nürnberg aufgenommenes exklusives Videointerview, in dem der International Sales Manager Mark Van Der Vijver mehr über die Brennerei und den Inaugural Release erzählen wird:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der erste Single Malt Scotch Whisky von Aberargie

Die in Perthshire ansässige Aberargie Distillery präsentiert ihren ersten Single Malt Scotch Whisky. Damit kehrt die Familie Morrison nach mehr als drei Jahrzehnten zur Herstellung von Single Malt zurück. Ab dem 3.März 2026 können auch deutsche Whiskyfans den über Schlumberger vertriebenen Whisky im Fachhandel erwerben.

Aberargie

Die ersten Fässer wurden bereits 2017 befüllt – nun geht es los: Der „Aberargie Single Malt Scotch Whisky – Inaugural Release“ kommt ab dem 3. März 2026 weltweit im Fachhandel auf den Markt und wird beim Meckenheimer Importunternehmen Schlumberger erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 74,00 Euro.



Mit diesem Debüt kehrt eine der traditionsreichsten Whiskyfamilien Schottlands in das Spirituosenhandwerk zurück: die Familie Morrison, die schon im 18. Jahrhundert mit der Bowmore Distillery hohe Qualität auf den Markt brachte, später als Morrison Bowmore Distillers firmierte und schließlich an den japanischen Spirituosenkonzern Beam Suntory (heute Suntory Global Spirits) verkauft wurde.

Vom Feld zur Flasche

Die Gerste, aus der der Whisky entsteht, wird auf der eigenen, rund 120 Hektar großen Farm angebaut. Dies ist der Ursprung der „Barley-to-Bottle“-Philosophie, also analog zum „Farm-to-Table“-Konzept bei Lebensmitteln der Ansatz, dass sämtliche Produktionsschritte aus einer Hand stammen – vom Anbau der Gerste über Destillation und Lagerung bis zur Abfüllung.



Und das mit maximaler Transparenz: So gibt Aberargie sogar an, welche Gerstensorte zu welchen Anteilen verwendet wird. Das dürfte eine der präzisesten „Mash Bills“ (also die Getreidezusammensetzung) überhaupt sein – nämlich exakt 52 Prozent Golden-Promise- und 48 Prozent Laureate-Gerste von familieneigenen Betrieben.

Die Reifung erfolgt in einer Kombination aus Ex-Bourbon- und Ex-Sherryfässen, jeweils in Erstbelegung. Abgefüllt wird mit 48,2 Volumenprozent Alkohol, ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoff. Der fertige Whisky liefert Aromen von Bratapfel und Gebäck, Sultaninen und Pflaumen, mit einem kräutrigen Nachhall.



Niel Hendriksz, Managing Director der Aberargie Distillery, erklärt:

„Von der Befüllung unserer ersten Fässer im Jahr 2017 bis zur Entwicklung unseres Brand Designs gemeinsam mit Kingdom & Sparrow war es ein langer Weg. Nach fast einem Jahrzehnt ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen den Aberargie Single Malt Inaugural vorzustellen. Er steht für unseren Ansatz vom Feld bis zur Flasche und verbindet das Destillationserbe der Familie Morrison mit einem klaren Blick nach vorn.“

Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Gruppe, ergänzt:

„Die lange Wartezeit vom Moment der ersten Fassbefüllung bis heute hat sich gelohnt: Wir freuen uns, dass dieser außergewöhnliche Whisky aus handwerklicher Herstellung unser Spirituosen-Portfolio und die Regale unserer Kunden künftig bereichert.“

Die Gestaltung von Produkt und Marketingmaterialien entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Kingdom & Sparrow. Das Design greift die landwirtschaftliche Umgebung der Brennerei ebenso auf wie deren traditionelle Arbeitsweise mit Pot Stills. Grün- und Goldtöne sowie ein angedeuteter Horizont auf Etikett und Karton verweisen auf die Herkunft des Whiskys. Die eigens entwickelte Glasflasche wurde in Zusammenarbeit mit Verallia UK produziert.

Aberargie

Single Malt Scotch Whisky

Inaugural

Über die Schlumberger Gruppe

Die Schlumberger Gruppe steht für Spitzenprodukte aus aller Welt. Seit 1970 importiert und vertreibt das Unternehmen Wein und Schaumwein, hochwertige Spirituosen, alkoholfreie Getränke und außergewöhnliche Feinkost-Spezialitäten.



Rund 2.800 Positionen umfasst das Sortiment – darunter spannende Neuentdeckungen wie der beste deutsche alkoholfreie Sekt oder italienischer High-End-Aceto Balsamico. Mit diesem Gespür für Trends und Qualität trifft die Schlumberger Gruppe den Nerv von Sommeliers und Sommelièren, gehobenen Fach- und Lebensmitteleinzelhändler*innen – und deren Kund*innen und Gästen.



Zur Holding gehören die Tochtergesellschaften Schlumberger, Segnitz, Consigliovini und der B2C-Online-Händler Bremer Weinkolleg.