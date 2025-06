Morrison Scotch Whisky Distillers mit neuem Geschäftsführer

Die Morrison Scotch Whisky Distillers – zum Unternehmen gehören unter anderem die unabhängigen Abfüllungen von Càrn Mòr und die Islay Single Malts Mac-Talla sowie der Blended Malt Old Perth – ernennt Niel Hendriksz zum neuen Geschäftsführer, der die Nachfolge von Richard Bedford antritt. Hendriksz kam 2018 zu MSWD, zuvor bekleidete er leitenden Positionen bei Moët Hennessy und Edrington. 2019 wurde er Sales Director und trug zur Gestaltung der heutigen Unternehmensidentität bei.

Im Mittelpunkt von MSWD steht ihre Aberargie Distillery auf der Farm der Familie Morrison in der Nähe von Perth. Nach dem Verkauf von Morrison Bowmore an Suntory im Jahr 1994 kehrte die Familie in die Brennerei zurück und füllte 2017 ihr erstes Fass ab (wir berichteten). Die erste Single Malt-Abfüllung des Aberargie ist für 2026 geplant. Hendriksz wird maßgeblich dazu beitragen, den lang erwarteten Whisky auf den Markt zu bringen.

Chairman Jamie Morrison dankte dem scheidenden Geschäftsführer und sagt über den neuen:

“Niel has played a pivotal role in shaping our brands and expanding our reach, and I’m delighted to welcome him as Managing Director. He brings energy, strategic clarity, and a strong belief in what we stand for. His leadership will be vital as we continue to build a Scotch whisky business with a long-term, global vision. I would like to thank Richard for his excellent contribution and he will continue to be involved in the business going forward.”