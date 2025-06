Scair Uisce kündigen erste Abfüllung an

Scair Uisce bietet ihren Community-Mitgliedern unterschiedliche Fass-Anteile kleiner irischer Brennereien an. Für die kommende Woche kündigt das in Dublin beheimatete Unternehmen ihre erste Abfüllung an. Der Single Grain Irish Whiskey reifte zunächst 13,5 Jahren in traditionellen ehemaligen Bourbonfässern. Anschließend erhielt er eine sechsmonatige Nachreifung in einem Spinola Ximénez Sherryfass. Dieser Whiskey ist damit der erste Grain Whiskey in Irland, der jemals in diesem Fass reifen durfte. Abgefüllt mit 52 % Vol., sind von dieser Abfüllung insgesamt 160 einzeln nummerierte Flaschen erhältlich.

Eine weitere Besonderheit: Als weltweit erster Irish Whiskey ist das Etikett dieser Abfüllung vollständig in irischer Sprache. Für das Design des Labels wurde der irische Künstler Francis Leavey von Fab Cow Designs beauftragt. Es zeigt einen handgezeichneten Weißdornbaum, ein Symbol für Geschichte und Widerstandsfähigkeit, Loch Measc und die umliegende Gegend Gaeltacht of Tuar Mhic Éadaigh.

In Asien sind bereits über 70 Flaschen im Vorverkauf. In der nächsten Woche wird die Abfüllung dann offiziell erscheinen. Der Verkaufspreis wird voraussichtlich 90 € betragen. Weitere Informationen zu Scair Uisce finden Sie unter www.scair-uisce.com.