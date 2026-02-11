Gut Ding braucht Weile – während andere Destillerien bereits nach drei Jahren ihren ersten Single Malt veröffentlichen, hat sich die im Besitz der Familie Morrison befindliche Aberargie Distillery nahe Perth damit Zeit gelassen: Seit 2017 wird destilliert, und jetzt, acht Jahre später, bringt man den Aberargie Inaugural Single Malt Scotch Whisky auf den Markt – und zwar am 3. März um 10 Uhr schottischer Zeit.

Heute einmal stellt man die Flasche der ersten Abfüllung vor – und der deutsche Importeur, die Schlumberger GmbH, hat uns dazu den Text und die Bilder zur Verfügung gestellt, sozusagen als kleinen Appetizer, bevor am 3. März die offizielle Vorstellung erfolgt:

Ab dem 3. März: Der erste Aberargie Single Malt Scotch Whisky

Liebe Whiskyfreunde,

Heute freuen wir uns, Ihnen erstmals die Flasche präsentieren zu dürfen, die künftig den Single Malt Scotch Whisky von Aberargie enthalten wird. Ein Design, das tief in der Herkunft verwurzelt ist – geprägt vom Familienbetrieb, der eigenen Farm und nahezu einem Jahrzehnt engagierter Aufbauarbeit.

Jedes Detail erzählt eine Geschichte: die geprägte Schrift, das individuell gestaltete Glas, das lederne Halsetikett als Reminiszenz an den landwirtschaftlichen Ursprung sowie die feine Horizontlinie, die an die sanften Hügel rund um die Gerstenfelder erinnert. Diese Flasche ist weit mehr als eine Verpackung – sie ist der erste sichtbare Ausdruck von Aberargie, noch bevor der Whisky selbst sein Debüt gibt.

Aberargie verfolgt konsequent eine „Barley-to-Bottle“-Philosophie. Für die Inaugural Release stammt die Gerste vollständig von der eigenen 300 Acre großen Farm – 52 % Golden Promise und 48 % Laureate. Die Reifung erfolgte in einer Kombination aus First-Fill-Bourbon- und Sherryfässern. Abgefüllt wurde mit 48,2 % vol., nicht kühlfiltriert und ohne Farbstoff. Das Ergebnis ist ein klar definierter Hausstil, von Grund auf eigenständig entwickelt.

Aromatisch zeigen sich gebackener Apfel und goldene Gebäcknoten, gefolgt von Sultaninen und Dörrpflaumen. Eine fein kräuterige Note sorgt für einen nachhaltigen, ausgewogenen Nachklang.

Gelegen an der Grenze zwischen Highlands und Lowlands ist Aberargie gleichermaßen von seiner landwirtschaftlichen Herkunft wie von handwerklicher Destillationskunst geprägt. Als familiengeführte, unabhängige Brennerei steuert das Team sämtliche Produktionsschritte vor Ort – vom Anbau der Gerste über Destillation und Lagerung bis hin zur Abfüllung. Dieser ganzheitliche Ansatz verleiht dem Whisky seine klare Identität.

Der Aberargie Single Malt Scotch Whisky – Inaugural Release – ist ab dem 3. März um 10 Uhr schottischer Zeit weltweit bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.