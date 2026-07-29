Whiskr Verkostungs-App mit neuen Funktionen bündelt jetzt die Aromaräder aller Nutzer

Die kostenlose Whisky Tasting App Whiskr für iPhone, iPad und Mac (und leider nicht für Android) hat mit einem neuen Update jede Menge interessante neue Funktionen bekommen: Nun ist sie nicht „nur“ mehr ein persönliches Verkostungstagebuch, sondern bündelt die Erfahrungen aller User.

Mehr über diese interessante Software und deren Entwicklungsphilosophie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Whiskr: Was zwanzig Nasen in derselben Flasche finden

Die Nürnberger at² GmbH hat ihrer Whisky-App Whiskr das bislang größte Update verpasst. Kern der neuen Version ist eine Community, in der die Verkostungen aller Nutzer zusammenlaufen – und eine Auswertung, die es in dieser Form bisher kaum gibt.

Whiskr ist ein digitales Verkostungsbuch: Nase, Geschmack, Abgang, dazu ein Aromarad mit torfigen, süßen, würzigen, fruchtigen und holzigen Noten. Neu ist, dass diese Aromaräder nicht mehr nur privat bleiben. Für jede Flasche entsteht jetzt ein Geschmacksprofil aus allen Verkostungen, die Nutzer dazu eingetragen haben. Wer eine Abfüllung aufruft, sieht also nicht nur die eigene Wahrnehmung, sondern die von zwanzig, fünfzig oder hundert anderen – und wie weit diese auseinandergehen.

Thomas Otto, Geschäftsführer at² GmbH, sagt:

„Man sieht nicht mehr nur, was man selbst herausgeschmeckt hat, sondern was zwanzig andere Leute in derselben Flasche gefunden haben. Wie weit das auseinandergeht, hat uns selbst überrascht.“

Ergänzt wird das durch eine Auswertung in die andere Richtung: Das persönliche Profil zeigt inzwischen, welche Whisky-Region man über alle eigenen Verkostungen hinweg am höchsten bewertet und welches Aroma sich durch die eigenen Notizen zieht. Nach Erfahrung der Entwickler deckt sich das nicht immer mit dem, was Genießer über ihren eigenen Geschmack annehmen.

Praktisch am wichtigsten dürfte der gemeinsame Flaschenkatalog sein, den die Nutzer selbst aufbauen. Legt jemand eine Abfüllung an, können alle anderen sie mit einem Tipp in die eigene Sammlung übernehmen, statt Brennerei, Alter und Fassstärke erneut einzutippen. Das war laut Anbieter der mit Abstand häufigste Wunsch. Dazu kommen öffentliche Verkostungsnotizen mit Bewertungen, Profile mit Folgen-Funktion und ein Feed.

Technisch wurde die App im selben Zug deutlich erweitert: Whiskr läuft nun auf iPhone, iPad und Mac mit einem eigenen Layout für große Bildschirme, präsentiert sich durchgehend in Dunkel und ist in zehn Sprachen verfügbar. Eine Sammlung am Schreibtisch zu pflegen, ist damit erstmals sinnvoll möglich – in dieser Nische bieten das bislang nur wenige Anwendungen.

Bemerkenswert ist das Geschäftsmodell. Whiskr verzichtet vollständig auf eine Bezahlschranke: Sämtliche Funktionen einschließlich der Community stehen allen offen. Ein Abonnement für einen Euro im Monat schaltet nichts frei, sondern vergibt lediglich ein Abzeichen und ist als Unterstützung der Entwicklung gedacht. Auch die Nutzer-Stufen der Community lassen sich nicht kaufen – sie steigen ausschließlich über eigene Beiträge.

„Wir wollten keine App, in der die interessanten Funktionen hinter einem Abo liegen. Das Abo schaltet deshalb nichts frei – es ist ein Trinkgeld, kein Türsteher.“ Thomas Otto, Geschäftsführer at² GmbH

Ein Konto benötigt nur, wer die Community nutzen möchte. Als privates Verkostungsbuch funktioniert die App weiterhin ohne Anmeldung. Whiskr ist kostenlos im App Store erhältlich.

https://apps.apple.com/de/app/whiskr-whisky-tasting-app/id6758507224

Neu in dieser Version

Gemeinsamer Flaschenkatalog, von den Nutzern aufgebaut

Öffentliche Verkostungsnotizen mit Bewertungen und Durchschnittswerten

Kollektives Aromaprofil pro Flasche über alle Verkostungen

Persönliche Auswertung: stärkste Region und Signature-Aroma

Profile, Folgen-Funktion und Feed

Nutzer-Stufen, die durch Beiträge steigen und nicht käuflich sind

iPad- und Mac-Version mit Layout für große Bildschirme

Zehn Sprachen, durchgehend dunkles Design

Faktenkasten:

Name Whiskr – Whisky Tasting App Anbieter at² GmbH, Nürnberg PlaNormen iPhone, iPad, Mac Sprachen zehn Preis kostenlos, keine Paywall; optionales Unterstützer-Abo 1 € im Monat Account nötig nur für die Community-Funktionen App Store apps.apple.com/de/app/whiskr-whisky-tasting-app/id6758507224

Thomas Otto fügt noch hinzu: