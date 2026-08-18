TTB-Neuheit: Nc’Nean Quiet Rebels Matthew

Eigentlich ist es nicht unbedingt notwendig, in der us-amerikanischen TTB-Datenbank nachzuschauen, welche neue Abfüllung in ihrer Reihe Quiet Rebels die Highland-Brennerei Nc’Nean veröffentlichen wird. Seit 2021 erscheint jährlich eine Abfüllung, die ein Teammitglied in der Reihenfolge der Betriebszugehörigkeit nach den eigenen persönlichen Vorlieben gestalten und kreieren darf.

Für die sechste Edition der Quiet Rebels ist nun wohl Brand Ambassador und Blender Matt Hastings an der Reihe, wie die entdeckten Labels us-amerikanischen TTB-Datenbank vermuten lassen. Viel über den mit 48,5 % Vol. abgefüllten Single Malt können wir allerdings auf den Etiketten nicht erfahren. Wir müssen uns also bis zum Erscheinen des Nc’Nean Quiet Rebels Matthew gedulden. Dann können wir mehr über Matthew’s Vorlieben und seiner Fassauswahl erfahren: