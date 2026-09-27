Mit Batch #4 geht Experience Spirits wieder einen weiteren Schritt seiner Reise, auf der er der deutschen Whiskyszene neuartige Kreationen bieten will. Diesmal ists ein medizinischer Islay Single Malt, der in einem Kirschholzfass aus Deutschland nachgereift wurde. Die Kombination der typischen Noten des Single Malts mit dem Einfluss des Holzfasses haben spezielle Tasting Notes zur Folge, die Sie untenstehend gemeinsam mit anderen Infos zum neuen Whisky finden:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Torfinsel mal anders: Experience Spirits präsentiert Torfbombe aus dem Kirschholzfass

In der Mission, der deutschen Whiskyszene neuartige Kreationen zu bieten, geht es beim Abfüller Experience Spirits in dieser Saison hoch her. Den Startschuss bietet ein stark getorfter Single Malt Whisky aus der “Revival”-Serie, deren Codename für die Herkunft aus der Arztpraxis der Torfbrennereien steht.

Für Batch #4 wurde der Single Malt in einem Kirschholzfass der Küferei Eder in Deutschland nachgereift, welches zuvor mit einem lieblichen Rotwein aus Griechenland vorbelegt wurde. Parallel dazu wurde ein Teil der Reifung auch in einem Cream Sherry Cask nachgereift und anschließend in Kirschholz vereint. Diese beiden Extramaßnahmen haben den Zweck, der Sherry-verwöhnten, deutschen Kundschaft etwas entgegen zu kommen, denn Kirschholz bringt eine wahre Aromenwucht!

Die Mission hinter dieser Abfüllung war es, einen Holztyp zu finden, der sich gegen den bekannten, dominanten Torfrauch zumindest behaupten kann. Während der Reifung wurde schnell klar: Ja, die Wildkirsche kann das – und zwar wie! Wer Lust auf eine tatsächliche Weltneuheit hat, darf sich die folgenden Notes durchlesen.

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Duftender Rosengarten mit aufgeweichtem Erdreich nach einem Regenschauer. Daneben ein dichter Nadelwald, dort wartet ein Dessert von dunklem Mousse au Chocolat und Mon Cheri. Mit 15 Minuten Zeit im Glas kommt ein bekannter maritimer Hauch, salzige Strandluft und frischer, Kräuter-Torfrauch. Eine feine, phenolische Note verrät nun mehr über die Herkunft. Verschiedenste Nuancen von Rauch blitzen durch: Verbrannte Reifen, verbrannte Nadeln.

Gaumen: Süß, nussig, erdig. Milch- und Bitterschokolade vom Rotwein. Dann süße Schrankwand und Arztpraxis Torfrauch – frisch, rosig, nadelig. Mit Wasser: Insgesamt heller mit Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Sauerkirschen und Lagerfeuerasche mit verbrannten Nadeln.

Abgang: Barbecue mit Honigglasur, Meersalz und Rosenwasser. Dunkle Trauben und Erdnussriegel mit Schokolade und Karamell. Mit Zeit und Atmung kommt LP Torf und nasser Nadelwald. Später und mit Wasser: Bitterschokolade, Algen und maritime Frische sorgen für das Finale eines bis dato unmöglichen Whiskys.

Fakten:

10yo Peated Single Malt Whisky mit 52,4% ABV

Kleinstauflage von 56 Flaschen

Preis: 89,90 € (179,80 € / 1L)

5cl und 10cl Samples verfügbar

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/revival-4/