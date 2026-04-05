Aus einem griechischen Mavrodaphne Süßweinfass stammt der „Dark Thoughts„, die neueste Abfüllung von Experience Spirits, die aus einer (im PR-Text unzweifelhaft beschriebenen) Islay-Destillerie den Spirit bezog und hier in Deutschland nachgereift wurde.

Wie die Abfüllung schmeckt, und wie Sie an eine der nur 67 Flaschen kommen können, finden Sie im PR-Artikel, den wir vom unabhängigen Abfüller erhalten haben:

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Experience Spirits präsentiert eine Mavrodaphne Süßweinfass Torfbombe

Im neuesten Batch #6 der Dark Thoughts Abfüllungsreihe dreht sich alles um ein Mavrodaphne Süßweinfass. Hierbei handelt es sich um die bekanntesten Süßweinsorte Griechenlands, die als Fasstyp in der deutschen Whiskyszene bisher lediglich vom Abfüller Dram Way verwendet wurde und noch recht unbekannt sein sollte. Geschmacklich erwartet man von diesem Süßwein eine Art hellen PX Sherry, mit dominanten Pflaumen und roten Früchten/Beeren, aber ohne Schokolade, Nuss oder herbe Aromen.

Hinter dem Decknamen Dark Thoughts stecken Whiskys einer beliebten Torfinselbrennerei, die durch ihre Vielzahl an Committee-Abfüllungen bekannt ist. In Deutschland nachgereift und abgefüllt, genießen diese Single Malt Whiskys auf der Whiskybase eine hohe Durchschnittsbewertung und in Kennerkreisen einen guten Ruf.

Batch #6 mit Mavrodaphne Cask Finish wurde mit 50,9% ABV abgefüllt bei einer limitierten Auflage von nur 67 Flaschen. Das Label bringt dank Hammerschlagtechnik auch eine gewisse Haptik mit sich:

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Typischer Zitrus-Seetang-Torf verwoben mit feiner Süße von Erdbeeren und Pflaumen, garniert mit schwarzem Pfeffer.

Gaumen: Cremig und kraftvoll. Antritt mit Zitrus und Torf, dann süß-fruchtig mit Himbeeren und Erdbeeren, später Puderzucker und Seetang. Beim Schlucken röstig-schokoladig. 2. Schluck: Mehr fruchtige Noten vom Likörwein, Pflaume voran.

Abgang: Süßer Bäckereitorf, Sherryglasiertes Steak und maritime Zitrusnoten begleiten den Abgang. Man merkt ständig wo der Whisky herkommt. Zartbitterschokolade, rote Beerenmarmelade auf kalter Lagerfeuerasche. Insgesamt gut ausbalanciert zwischen Finish und Brennerei-DNA, wobei jeder der drei Fasstypen erkennbar ist.

Fakten:

Peated Single Malt Whisky mit 50,9% ABV

Kleinstauflage von 67 Flaschen

Preis: 89,90 € (179,80 € / 1L)

5cl und 10cl Samples verfügbar

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/dark-thoughts-6/