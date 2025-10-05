Ein neuer unabhängiger Abfüller stellt sich heute unseren Lesern vor – aber er ist für manche kein Unbekannter: Stefan Kühne, der Produktmanager von Celtic Events, will mit Experience Spirits (übrigens geschäftlich sauber getrennt von Celtic Events) seinem Publikum ganz spezielle Bottlings präsentieren, die sich durch mehrere Alleinstellungsmerkmale von anderen Anbietern abheben.

Welche das sind, was im ersten Outrun verfügbar ist und wie man diese Abfüllungen zu sich nach Hause bekommen kann, das erklärt Stefan Kühne im folgenden Text, den wir von ihm bekommen haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Frischer Wind für die Whisky-Szene von “neuem” unabhängigen Abfüller Experience Spirits

Packt bitte die Fackeln und Mistgabeln wieder weg, denn hier stellt sich kein weiterer Abfüller vor, der sogenannte “Glen Randoms” aus Schottland auf den deutschen Markt bringt. Das genaue Gegenteil davon ist das Ziel von Experience Spirits, denn es werden nur Abfüllungen in Kleinstauflage gefertigt, die es in ihrer Form entweder nur selten oder gar nicht auf dem deutschen Markt gibt.

Was ist damit gemeint? Alleinstellung wird u.a. durch folgende Kriterien erreicht und ermöglicht dadurch, dass in Deutschland abgefüllt wird – nicht in Schottland:

Es werden Fasstypen bzw. Vorbelegungen verwendet, die es entweder nicht am Markt gibt, oder die gar nicht für Scotch erlaubt sind.

Es werden Holzarten verwendet, die nicht Eichenholz sind – etwas, das für Scotch nicht erlaubt ist – und bedient sich damit der großartigen Vielfalt heimischer, kontrolliert an- und abgebauter Hölzer.

Es werden (v.a. kommend in 2026) hauptsächlich Whiskys von Brennereien abgefüllt, bei denen eine garantierte Nachfrage besteht.

Es werden auch Whisky-Derivate abgefüllt, d.h. Spirituosen, die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht mehr Whisky nennen dürfen, wie z.B. Whisky-Liköre oder Spirituosen auf Whiskybasis.

Warum das Ganze? Seit Konzeption am Anfang des Jahres steht das Motto von Experience Spirits fest: “Spirituosen mit Daseinsberechtigung”. Andre Haberecht hat kurioserweise genau diese Formulierung in seinem aktuellen Video aufgegriffen und dieses Problem angesprochen: Können sich am aktuellen Markt denn Abfüllungen behaupten, die keine Daseinsberechtigung haben? Ist wahrscheinlich schwierig…

Was hat nun Daseinsberechtigung? Da werden sich die Geister scheiden. Im Fall von Experience Spirits wird auf experimentelle, neuartige Fassreifungen gesetzt und auf das Aufbrechen bzw. die Abkehr von Regeln. Das Angebot richtet sich also klar an diejenigen Kunden, die das Gefühl haben, dass es “nichts Neues“ mehr gibt und dass sie schon alles probiert haben. Es wird nicht jedermanns Fall sein – aber es wird neu sein!

Wer steckt dahinter? Experience Spirits ist die eigene Marke des Produktmanagers von Celtic Events / McNeill’s Choice , Stefan Kühne. Das Unternehmen wurde sauber von Celtic Events getrennt, weil Celtic Events ein Familienunternehmen der McNeills ist, das sich aufgrund der schottischen Wurzeln und als Veranstalter des Whisk[e]y Pur Festivals komplett dem Whisky verschrieben hat und Herkunftsbezeichnungen abseits von Whisky nicht in das Sortiment passen.

Es folgen nun die Informationen zum ersten Outrun, der mit einer noch recht harmlosen Sammlung von Whisky und Whisky-Likör aufwartet, bevor in 2026 dann richtig die Post abgeht. Zusätzlich zu den Großflaschen gibt es auch 5cl und 10cl Samples der Abfüllungen, wie auch ein praktisches Tastingset des Outruns, zu dem ein Begleitvideo geliefert wird.

15 y.o. Unpeated Single Malt Whisky (SM)

Die Weihnachtsabfüllung für dieses Jahr ist ein ungetorfter 15-jähriger Single Malt Whisky, der eine Nachreifung im Weißen Glühweinfass genießen durfte.

Nase: Fein, sauber und frisch. Weihnachten pur: Spekulatius, Zuckerguss und Lebkuchengewürz. Dazu intensive Orangen und Jaffa Cakes vom Brennereicharakter. Vom Alkohol keine Spur.

Gaumen: Kräftiger aber angenehmer Antritt: Die Weihnachtsbäckerei aus der Nase setzt sich fort, hinzu kommen die klassischen Aromen eines zünftigen Malzwhiskys. Nach ein paar Sekunden wird der Gaumen cremig weich. Eine feine Bitterkeit von Lorbeerblättern gibt den nötigen Kontrast zum ansonsten eher süßen Spektakel.

Abgang: Orangenpunsch und warme Plätzchen. Insgesamt setzt sich dieser Whisky stringent von Nase zu Gaumen zu Abgang fort, die Aromen werden nahezu vollständig weitergetragen. So wirbt diese Abfüllung mit einem ganzheitlichen, wohligen Wintergefühl.

Preis: 57,90 € (115,80 € / 1L)

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/xmas-special-2025/

12 y.o. Unpeated Single Malt Whisky (LW)

Dieser 12-jährige ungetorfte Single Malt Whisky durfte die Nachreifung in einem Gewürztraminerfass der großartigen Winzergenossenschaft Kallstadt genießen.

Nase: Ein Paradies aus Weingummi und Honig, welcher reife Aprikosen, Birnen und Nektarinen umhüllt. Malz, Muskatnuss und etwas tropische Säure im Hintergrund.

Gaumen: Malz, Schokoladenkaffeebohnen, Honig – Der erste Schluck ist dem Malzwhisky sehr nahe! Nach 10 Sekunden sehr cremig, Pfirsichcreme, Paradiescreme. Zweiter Schluck bringt Passionsfrucht, leichte tropische Bitterkeit und Säure. Dritter Schluck wird blumig und bringt Honig, spritzig-süße Haribo Gummibären, dazu feine Lavendelblüten und Holundersirup.

Abgang: Samtig. Aprikosen, Pfirsich, Vanillecréme. Feine Backgewürze und Muskatnuss, beim 3. Schluck bleibt auch die subtile Lavendel- und Holundernote. Insgesamt blumig und frisch, wie man es vom Destillatscharakter erwarten würde, zusammen mit einer Samtigkeit und hellem Obst vom Gewürztraminerfass.

Preis: 79,90 € (159,80 € / 1L)

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/unpeated-traminer/

6 y.o. Heavily Peated Single Malt Whisky

Der stark getorfte Basiswhisky ist vielen bekannt als “The OA” und durfte hier ganze zwei Jahre in einem Madeirafass nachreifen, bevor er schließlich in ein Haselnusslikörfass kam!

Nase: Verführerisches Schokoladensoufflé und Snickers-Erdnussriegel. Tiefe, ungewohnte Schokoladigkeit, in der man sich verlieren kann. Feine Aromen von Haselnuss, Pekannuss und Macadamia, sowie ein Mix aus italienischen Kräuter schwingen mit. Nach mehreren Minuten Luft kommen weihnachtliche Räucherkerzen dazu – fantastisch!

Gaumen: Torffeuer mit Zartbitterschokolade und Nuss. Schokobrownies verbrennen im Backofen und kriegen eine Röstaromenschicht. Wird mit der Zeit süßer, mit Vanille und Honig, dazu Kräuter in geschmolzener Butter geschwenkt.

Abgang: Langer, süßer Torfabgang mit Milchschokolade, ein feines Zusammenspiel. Nuancen von Nuss wabern dazwischen. Spät taucht im Abgang tatsächlich auch die Räucherkerze auf, Hallelujah! Ein gelungene Symbiose beider Veredelungsfässer: Madeira und Haselnusslikör.

Preis: 47,90 € (95,80 € / 1L)

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/the-oa-hazelnut/

Fassstarker Whisky-Likör auf Single Malt Basis

Kommen wir zum eigentlichen Experiment dieses Outruns: Fassstarker Whisky-Likör! Anders als bei gängigen Whisky-Likören haben wir hier eine gereifte Basis, nämlich 7 Jahre alten Single Malt Whisky. Der Hammer ist in dem Fall, dass nicht verdünnt wurde. Die Zuckerzugabe liegt knapp über dem gesetzlich vorgeschriebenen Minimum, damit das Ganze sich Whisky-Likör nennen darf. Zwei Varianten wurden probeweise gefertigt:

Sherryfass Vollreifung als Basis – Zugabe: Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, Zimt, Nelken – Abschließende Reifung im Eschefass für einen Monat.

Absoluter Hammer! Dieses Teil hat sämtliche Erwartungen gebrochen und funktioniert richtig gut. Die Früchte wurden gezielt gewählt, um die vorhandenen Aromen des Sherryfasswhiskys zu verstärken.

Bourbonfass Vollreifung als Basis – Einzelne Varianten: Grapefruit, Passionsfrucht, Mango, Pfirsich.

Anders als bei der Sherryvariante wurden die einzelnen Früchte getrennt gereift und abgefüllt. Besonders hervorzuheben ist Grapefruit, die einen wunderbaren Kontrast zum süßen Whisky-Likör bietet. Auch hier wurden die Früchte gezielt gewählt, um die im Whisky vorhandenen Aromen zu verstärken.

Insgesamt sind das ziemliche Aromenbomben geworden, wobei die Verwendung der Früchte mit Zurückhaltung durchgeführt wurde, um den Whisky nicht vollends zu überladen. Fraglich ist die Zugabe von Zucker, weil er geschmacklich nicht notwendig ist und nur zwingend für die Herkunftsbezeichnung “Likör” ist. Sehr wahrscheinlich wird in Zukunft etwas vergleichbares angesetzt – ohne Zucker – und als Spirituose abgefüllt, um herauszufinden, was letztendlich geschmacklich besser ist.

Tastingset 7 x 2cl mit Begleitvideo

Das Tastingset für diesen Outrun beinhaltet 7 x 2cl Proben von folgenden Abfüllungen, inklusive einer Rum-Fassprobe, welcher für nächstes Jahr Q1 geplant ist:

Jamaica Rum aus dem Ardbeg Octave Cask – Fassprobe! (Heftig)

15 y.o. Unpeated Single Malt Whisky Weißer Glühweinfass

12 y.o. Unpeated Single Malt Whisky Gewürztraminerfass

6 y.o. Heavily Peated Single Malt Whisky Haselnusslikörfass

Fassstarker Whisky-Likör Bourbon: Grapefruit oder Passionsfrucht (bei Ausverkauf)

Fassstarker Whisky-Likör Bourbon: Mango oder Pfirsich (bei Ausverkauf)

Fassstarker Whisky-Likör Sherry: Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren, Zimt, Nelken

Dazu wird ein Begleitvideo gereicht, bei dem es Hintergrundinfos zu den einzelnen Proben sowie wertvolle Einblicke hinter die Kulissen des Whisky-Business gibt, mit konkreten Zahlen und handfesten Daten.

Preis: 32,90 € (235,00 € / 1L)

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/tastingset-experience-spirits/

Weitere Abfüllungen für 2025

Exklusiv für ausgewählte Kunden von McNeill’s Choice wurden außerdem zwei neue “Dark Thoughts” Whiskys, sowie ein neuer “Revival” in die Flasche gezogen. Kenner wissen, welche beliebte Torfinselbrennereien sich hinter den Decknamen verstecken…

Darüber hinaus gibt es auch den Prototyp der 10-jährigen Core Range von Experience Spirits im Shop zu erwerben, einer 100% fassgereiften Spirituose, bei der 4 verschiedene Spirituosen aus 4 Ländern miteinander vereint und in verschiedenen Holzfässern nachgereift wurden.

Für das gesamte Sortiment gibt es 5cl und 10cl Probiergrößen. Shop Link: https://exp-spirits.de/shop/