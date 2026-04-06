Nur noch diese Woche: 12 x eine Flasche des Newcomers Nikka Frontier gewinnen – und bei den Ersten sein, die ihn genießen!

Mit unserem neuesten Gewinnspiel können wir sage und schreibe gleich zwölf Gewinnerinnen und Gewinner glücklich machen – dank unseres Gewinnspielpartners Kirsch Import. Er bringt nämlich einen brandneuen japanischen Whisky nach Deutschland – von einem der renommiertesten Erzeuger in Japan mit fast 100 Jahren Tradition: Nikka. Dort hat man den neuen Nikka Frontier kreiert – einen Blended Whisky mit satten 51 Prozent Malt-Anteil (mit viel Torfmalt aus Yoichi) und ebenso satten 48% vol. Alkoholgehalt. Das garantiert ein intensives Genusserlebnis – das Sie bereits vor dem Marktstart gewinnen können.

Wie sie eine der 12 Flaschen des brandneuen Nikka Frontier gewinnen? Einfach. Lesen Sie einfach den nachfolgenden Text aufmerksam durch und schicken Sie danach die Antwort auf die (wie immer nicht allzu schwere) Gewinnfrage an uns – und mit etwas Glück kann der Nikka Frontier dann Ihnen gehören (und weil er so brandneu ist, kann er erst ab Mitte April versendet werden).

Achtung – das ist die letzte Gewinnspiel-Woche! Jetzt mitmachen!

Wir wünschen Ihnen jedenfalls auch diemal viel Spaß, viel Glück und freuen uns auf Ihre Einsendung. Hier die Infos zum neuen Whisky aus Japan:

Vielfalt aus Fernost: Nikka

Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans gründete der „Vater des japanischen Whiskys“, Masataka Taketsuru, im Jahr 1934 mit Yoichi seine erste eigene Brennerei. Bis heute entsteht dort sowie am jüngeren Standort Miyagikyo aus der Kombination von verschieden geformten Pot Stills, zwei Coffey Stills sowie teils getorften Malt- und Grain-Destillaten eine imposante Whisky-Vielfalt.

Japans Whisky-Pionier: Masataka Taketsuru

Die Geschichte einer der einflussreichsten Größen der japanischen Whisky-Branche begann im Jahr 1918. Ein junger Masataka Taketsuru, Spross eines Sake produzierenden Familienbetriebs, verließ als einer von wenigen seiner Landsmänner zu dieser Zeit Japan, um in Schottland die Geheimnisse der Whiskydestillation zu studieren. Als er 1920 in seine Heimat zurückkehrte, brachte er in Japan einzigartiges Know-how mit – und legte mit Nikka den Grundstein für japanischen Whisky nach schottischen Standards.

Nikka-Neuland betreten: Frontier

Der neue Nikka Frontier beschreibt den Moment des Aufbruchs – ganz wie ihn Nikka-Gründer Masataka Taketsuru vor seiner Schottlandreise erlebt haben muss. Seinem Pioniergeist ist die neue Abfüllung gewidmet: ein Blended Whisky, der selbstbewusst die Tür ins „Nikkaversum“ öffnet. 51 Prozent Malt-Anteil, darunter überwiegend kräftiger Torfwhisky aus der ersten Nikka-Brennerei Yoichi, und ungefilterte 48 Volumenprozente transportieren Noten von Marmelade, üppigem Malz, angenehmem Rauch und weicher, süßer Eiche in Rocks-Gläser oder Highballs.

Jetzt als eine*r der Ersten verkosten: Wir verlosen 12 x eine Flasche des Newcomers Nikka Frontier! (Hinweis: So neu, dass der Versand ab ca. Mitte April startet.)

Nikka Frontier, Blended Whisky (48% vol., 0,5 Liter): mindestens 51% Malt-Anteil, davon überwiegend Torfmalz der Yoichi Distillery; samtig, fruchtig, kraftvoll und rauchig; nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Fassgereiftes Aroma, fruchtige Noten von Marmelade, vollmundiges Malz und angenehmer Rauchcharakter.

Gaumen: Weiches, vollmundiges Mundgefühl, mit der Süße reifer Früchte, die die herbe Torfnote harmonisch balanciert.

Nachklang: Anhaltende, sanfte und süße Eichennote.

Und so gewinnen Sie eine der 12 Flaschen Nikka Frontier noch vor dem Marktstart:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage:

Aus welcher Destillerie kommt der Rauchmalz-Anteil für den Nikka Frontier?

a) Tamagotchi

b) Yoichi

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Nikka Frontier“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 12. April 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 13. April 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Nikka Frontier“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 12. April 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 13. April 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts