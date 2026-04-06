Auch am Ostermontag dürfen wir Ihnen eine neue Abfüllung präsentieren – der Super Port #5 von McNeill’s Choice ist ein Blended Malt aus Single Cask Abfüllungen, die in Port Casks gefinisht wurden. Und durch das Blenden, so der Abfüller, ist ein rundes und komplettes Geschmackserlebnis entstanden.

Mehr über den Super Port #5 von McNeill’s Choice und die Verlinkung auf den Shop finden Sie hier:

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Schwefel, Schießpulver, Torf – Der Super Port #5 ist vieles, aber nicht langweilig

Was zum Geier ist ein Super Port? Anders als man es beim Namen erwarten würde, steckt dahinter keine überladene Port Cask Vollreifung, sondern eine Abfüllungsreihe von McNeill’s Choice, bei der Single Cask Abfüllungen mit Port Finishes zu einem Blended Malt vermählt werden.

Warum? Im Falle der Super Ports stellte sich heraus, dass die Summe besser schmeckte, als manche der Einzelteile. Jeder Batch Super Port hat so einen gewissen Schwefelanteil, da ein Teil der verwendeten Single Malts überschwefelt war. Jeder Super Port hat auch einen Islay-Torfanteil von 20 – 30%. Alles in allem ergibt sich so ein Aromengeflecht, das mit Würze und allerlei Funk brilliert, ohne zu übertreiben. Es ist nicht jedermanns Fall, aber für einige Genießer genau das Richtige!

Der Super Port #5 hat einen Torfanteil von 25% und kommt mit 52,1% ABV in einer limitierten Auflage von nur 28 Flaschen auf den Markt. Auf der Whiskybase präsentiert sich die Abfüllung mit einer für einen Blended Malt stattlichen Punktezahl: WB293876

Tasting Notes vom Abfüller:

Empfehlung: 15 Minuten im Glas atmen lassen!

Nase: Glühender Teer, würziger Rauch, zarter Gulasch mit schwarzem Pfeffer, garniert mit roter Grütze und Puderzucker. Die roten Beeren des Port Finishes sind süß und fruchtig in der Nase, und setzen sich gut gegen die dreckigen Aromen durch. Mit viel Luft und Zeit auch Creme Brûlée.

Gaumen: Mundgefühl ist prickelnd und aufregend. Antritt süß, beerig, geht über zu Würze und Milchschokolade. Nach einigen Sekunden kommt der funkige Anteil in den Vordergrund mit Schießpulver, Räucherkerzen und Schwefel. Später quietschig-süß mit Hubba Bubba Kaugummi und Weingummi. Ein ziemlicher Trip: Würze am Zungenrand, Süße an der Zungenspitze!

Abgang: Öliges Mundgefühl. Rhabarberkuchen mit Puddingglasur, serviert mit einem Teelöffel Torf. Feinste Anklänge von Schwefel wabern dazwischen und geben eine dezente Würze dazu. Vanille, Karamell und rote Beeren verschwimmen im Hintergrund. Ein komplexe Aromatik, ohne etwas zu überladen: Weder zu viel Schwefel, noch zu viel Torf.

Weder zu süß, noch zu würzig. Das ist die Stärke eines Blends!

Fakten:

Super Port #5, lightly peated, 52,1% ABV Blended Malt Whisky, Port Cask Finish Nur 28 Flaschen!

Preis: 74,90 € (107,00 € / 1L) inkl. Versand

Erhältlich ist der Whisky im Shop von Celtic Events.