Der unabhängige Abfüller McNeill’s Choice hat uns Infos über eine neue Abfüllung unter seinem Label geschickt, diesmal einen 15 Jahre alten Strathmill, den es sowohl in Fassstärke als auch in Trinkstärke gibt – beide stammen aus dem selben Fass, wurden aber unterschiedlich abgefüllt.

Hier alle Infos dazu:

Strathmill 15yo Single Cask in Trinkstärke und Fassstärke von McNeill’s Choice

Klassischer Ex-Bourbon-Genuss für den Sommer mit ausgeprägtem Brennereicharakter.

Bei den Abfüllungen von McNeill’s Choice haben wir große Freude daran, zu experimentieren und grobe Schandtaten mit schottischem Whisky anzustellen. Gerade im Sommer nutzen wir jedoch die Zeit auch dazu, uns mit klassischen Ex-Bourbon Single Casks zu erden und für Balance im Sortiment zu sorgen.

Das hier vorgestellte Strathmill Single Cask überzeugte uns mit seiner vergleichsweise niedrigen Fassstärke von knapp 53%, sowie einer beständigen Qualität nach Verdünnung. So entschlossen wir uns, dieses Fass in zweifacher Ausführung abzufüllen: In Trinkstärke und in Fassstärke. Wer also die Effekte von Wasserzugabe bei Abfüllung austesten will, kann sich durch beide Varianten kosten.

Alles in allem haben wir hier ein Single Cask mit einer Ausdruckskraft und einer starken Identität, die man sich im Bereich von 10 – 15 Jahren wünscht, aber nicht immer bekommt. In einem vor vielen Jahren angelegten Notizbuch zum spirit character der schottischen Brennereien findet sich beim Eintrag für Strathmill nur ein einziges Wort: “Orange”. Unser Strathmill 15 bestätigt das, wie in den folgenden Verkostungsnotizen zu lesen ist.

Nase: Fassstärke 52,8%: Jaffa Cakes (Orange), tropisches Zitrus, Schwarzbrot mit Butter und Honig, Malzkaffee, nach etwas Zeit stark knackige rote Äpfel und saure, grüne Apfelringe auf Vanillepudding. Trinkstärke 46,3%: Leichter, frischer, weniger herbe, dunkle Noten; Haribo Gummibären, saure Apfelringe, Wassermelone, Papaya, Zitronengras.

Gaumen: Fassstärke 52,8%: Frisches Mundgefühl mit Quellwasserfeeling. Schwarzbrot mit Butter und Honig, röstige Malzaromen, Bitterschokolade wandelt sich zu Milchschokolade, Orangenzeste, Bratapfel. Trinkstärke 46,3%: Grasig, Zitrus, Malz, angebrannter Kuchenteig, nach ~8 Sekunden Crème brûlée, feine Aromen von Apfel und Birne, dann süße Gummibären und saure Apfelringe, beim Bewegen im Mund schließlich auch Jaffa Cakes und Fanta Orangenlimonade – um die Orange kommt man nicht herum!

Abgang: Fassstärke 52,8%: Das rustikale Frühstück mit Körnerbrot, Honig und Bitterorangenmarmelade bestimmt auch den Abgang, Malzkaffee mit Milch darf nicht fehlen. Mit der Zeit kommen die süß-sauren Apfelringe aus der Nase wieder zum Vorschein, mit Toblerone-Karamell und Bounty-Riegel-Kokos. Nach dem zweiten Schluck kommt spät

Zitronengras. Trinkstärke 46,3%: Auch im Abgang merkt man den größten Unterschied zwischen den zwei ABV Stärken darin, dass bei der Trinkstärke die rustikalen, brotigen, würzigen Aromen sehr im Hintergrund sind. Süße, Vanille und Karamell sind viel ausgeprägter, zusammen mit Orangenfruchtfleisch, etwas Pfirsich und Bratapfel. Ein schönes Beispiel für ein ehrliches, straightes Single Cask, das den Brennereicharakter zum

Fakten:

Fassstärke – Strathmill 15 Jahre 52,8% Ex-Bourbon HHD, 281 Flaschen

Preis: 69,90 € (139,80 € / 1L) inkl. Versand

Trinkstärke – Strathmill 15 Jahre 46,3% Ex-Bourbon HHD, 72 Flaschen

Preis: 69,00 € (138,00 € / 1L) inkl. Versand

5cl und 10cl Proben verfügbar. Erhältlich ist der Whisky im Shop von Celtic Events.