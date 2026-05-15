SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Strathmill 1988 – ein rezentes Duo

Alte Strathmills, einer für Australien aus 2024 und einer für Deutschland aus dem aktuellen Jahr - mit besten Wertungen

Bei einem Duo von Whiskys aus der Destillerie Strathmill denkt man gerne an etwas angestaubte Flaschen aus dem Sammlerregal, aber die beiden, die Serge Valentin heute verkostet, sind in den Jahren 2024 (Anchor & The Elysian – Australien) und 2026 (Sansibar & The Whisky Agency – Deutschland) abgefüllt, also relativ frisch am Markt.

Beide wissen zu gefallen, beide erhalten die gleiche Punktezahl, und beide seien sich recht ähnlich in den Tasting Notes, obschon der Strathmill, der für Australien abgefüllt wurde (und daher bei uns eher schwer zu bekommen sein wird) sich etwas in Richtung Grapefruit neige, so Serge.

Hier die beiden in der Tabelle:

AbfüllungPunkte

Strathmill 37 yo 1988/2026 (45.1%, Sansibar & The Whisky Agency, hogshead)90
Strathmill 36 yo 1988/2024 (46.6%, Anchor & The Elysian 8th Anniversary, hogshead, cask #795)90
By Ulysses.Hood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37546947

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