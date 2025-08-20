Mittwoch, 20. August 2025, 22:59:49
Suche
HighlandsSpeysideNeue WhiskysPRVerkostungsnotiz

Fünf neue Abfüllungen von Watt Whisky in Deutschland eingetroffen

Aus der Speyside und den Highlands stammen die neuen Bottlings, die schon bald im Fachhandel zu finden sind

Es gibt wieder Neues von Kate und Mark Watt: Fünf neue Bottlings haben, nach einiger Verzögerung, unter dem Label Watt Whisky Deutschland erreicht und werden über den deutschen Importeur, die Rolf Kaspar GmbH, in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die Einzelfassabfüllungen kommen fassstark und mit Preisen unter 100 Euro in die Regale.

Hier die Infos dazu, kurz und knackig:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fünf neue Abfüllungen von Watt Whisky nun in Deutschland erhältlich

Die neuen Abfüllungen von Mark und Kate Watt aus Campbeltown haben dieses Mal etwas länger nach Deutschland gebraucht. Leider auch in etwas geringer Stückzahl. Dafür kommen sie mit einem ausgezeichneten Preis-Genuss-Verhältnis, konzentrierter Trinkfreude und einem ausgeprägten Fokus auf den jeweiligen Brennereicharakter.

Ardnamurchan 2017

58,3%vol., 7yo, 251 bottles, Creamy, peaty, orange, quince, eucalyptus and smoke. 1st fill barrel, 99,95 € UVP

Aultmore 2014

56,9%vol., 10yo, 319 bottles, Creamy, fruity, herbal, Kiwi, key lime pie and rosemary. Hogshead, 79,95 € UVP

Miltonduff 2014

57,1%vol., 10yo, 325 bottles, Honey, peaches, melon, stem ginger and toffee apples.Hogshead, 79,95 € UVP

Sherried Speyside 2010

55,1%vol., 14yo, 330 bottles, 2.5 years in Oloroso Octaves mid maturation.  Ashy, sherry, plums and spice. Hogshead, 89,95 € UVP

Strathmill 2014

56,4%vol., 10yo, 310 bottles, Stewed fruits, plums, honeycomb, gooseberries, apricots and vanilla. Hogshead, 79,95 € UVP

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Auch in Deutschland: Maker’s Mark Cellar Aged 2025
Nächster Artikel
Michter’s setzt seine Toasted Barrel Finish Serie mit der Einführung von 2025 Michter’s US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash fort

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH