Fünf neue Abfüllungen von Watt Whisky in Deutschland eingetroffen

Es gibt wieder Neues von Kate und Mark Watt: Fünf neue Bottlings haben, nach einiger Verzögerung, unter dem Label Watt Whisky Deutschland erreicht und werden über den deutschen Importeur, die Rolf Kaspar GmbH, in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die Einzelfassabfüllungen kommen fassstark und mit Preisen unter 100 Euro in die Regale.

Hier die Infos dazu, kurz und knackig:

Fünf neue Abfüllungen von Watt Whisky nun in Deutschland erhältlich

Die neuen Abfüllungen von Mark und Kate Watt aus Campbeltown haben dieses Mal etwas länger nach Deutschland gebraucht. Leider auch in etwas geringer Stückzahl. Dafür kommen sie mit einem ausgezeichneten Preis-Genuss-Verhältnis, konzentrierter Trinkfreude und einem ausgeprägten Fokus auf den jeweiligen Brennereicharakter.

Ardnamurchan 2017

58,3%vol., 7yo, 251 bottles, Creamy, peaty, orange, quince, eucalyptus and smoke. 1st fill barrel, 99,95 € UVP

Aultmore 2014

56,9%vol., 10yo, 319 bottles, Creamy, fruity, herbal, Kiwi, key lime pie and rosemary. Hogshead, 79,95 € UVP

Miltonduff 2014

57,1%vol., 10yo, 325 bottles, Honey, peaches, melon, stem ginger and toffee apples.Hogshead, 79,95 € UVP

Sherried Speyside 2010

55,1%vol., 14yo, 330 bottles, 2.5 years in Oloroso Octaves mid maturation. Ashy, sherry, plums and spice. Hogshead, 89,95 € UVP

Strathmill 2014

56,4%vol., 10yo, 310 bottles, Stewed fruits, plums, honeycomb, gooseberries, apricots and vanilla. Hogshead, 79,95 € UVP