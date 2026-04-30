Serge verkostet: Miltonduff von Cadenhead, 2008 und 1964

Die Whiskys der Destillerie Miltonduff in der Speyside wissen durch ihre einerseits blumigen Noten, andererseits auch durch ihre Öligkeit und Dichte zu gefallen. Als „Backbone“ der Blends von Ballantine’s müssen sie einiges an Robustheit bieten, um dem Blend den Charakter zu geben.

In der heutigen Session verkostet Serge zwei Miltonduff von Cadenhead, die durch 44 Jahre getrennt destilliert wurden. Und sie werden sehr gut und ausgezeichnet bewertet. Unsere Tabelle gibt den Überblick, die Tasting Notes finden Sie wie immer auf der Seite von Serge:

Abfüllung Punkte

Miltonduff-Glenlivet 15 yo 2008/2024 (46%, Cadenhead, Original Collection, bourbon) 85 Miltonduff-Glenlivet 30 yo 1964/1994 (50.9%, Cadenhead, Authentic Collection) 91