Neu bei Kirsch Import: Neue Signatory 100 Proof, GlenAllachie 21yo und SC sowie Neues von Millstone

Die Schlagzahl der Neuerscheinungen ist im Sommer wie immer etwas zurückgegangen, und auch über das Jahr bisher haben sich Destillerien und unabhängige Abfüller mit ihren Neuvorstellungen eher zurückgehalten (was angesichts der kaum mehr zu bewältigenden Anzahl an Neuheiten in den letzten Jahren durchaus als Segen empfunden werden kann), aber seien wir uns ehrlich: So ganz ohne Neues macht Whisky nicht den vollen Spaß.

So freuen wir uns auch heute wie jeden Dienstag, Ihnen die neu nach Deutschland kommenden Abfüllungen aus dem Haus Kirsch Import vorstellen zu dürfen – und das sind fünf Neue in der beliebten 100 Proof Serie von Signatory, zwei Neue von GlenAllachie (der Single Cask exklusiv für Deutschland) und zwei neue Millstone aus der Windmill- und Tulip-Collection. Sie sollten alle in Kürze im deutschen Fachhandel verfügbar sein:

Niedrige Preise – hohe Prozente: 100 Proof starke Spartipps von Signatory

Single Malts der Signatory-Reihe 100 Proof werden mit 57,1% vol. abgefüllt, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Was auch zündet? Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Edition jetzt mit fünf Neuheiten aus Speyside und Highlands.



Wer den würzig-floralen Single Malt der Balmenach Distillery probieren möchte, muss in der Regel auf unabhängige Abfüllungen hoffen – wie den Balmenach 2016/2025. Der Speysider reifte bei Signatory neun Jahre in erstbefüllten Butts. Auf denselben Fasstyp setzte man auch für den Benrinnes 2012/2025 und erschuf ein kraftvolles Erlebnis aus intensiver Trockenfrucht und würziger Tiefe.



In Butts, aber auch intensiver in den kleineren Hogsheads gereift, entfaltet der Miltonduff 2011/2025 vollmundige Noten von Feigenmarmelade, Zimt und gebrannten Mandeln. Der Mannochmore 2014/2025 reifte in Quarter Casks und Hogsheads, die mit dem süßen Pedro Ximénez Sherry vorbelegt waren. Das Resultat? Bei öliger Textur wird die üppige Süße von Datteln und Rosinen durch fruchtige Frische und sanfte Eichenwürze harmonisch ausbalanciert.



Opulent wird es mit dem Ben Nevis 2015/2025: Neun Jahre in First Fill Oloroso Sherry Butts unterstreichen den schweren Charakter des Highlanders mit würzigem Leder, gerösteten Walnüssen, Bitterschokolade und dunklem Sirup.

Balmenach 2016/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #57



9 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert





Benrinnes 2012/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #56



13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill & Refill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert





Miltonduff 2011/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #54



14 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads & Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 2014/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #51



11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks & Refill Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2015/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #48



9 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Üppig & überraschend: The GlenAllachie 21 y.o. & ein Single Bourbon Barrel

Die Standard-Range von The GlenAllachie besteht aus mindestens acht Jahre alten Single Malts. Ihr Charakteristikum: Sie reifen insbesondere in erstklassigen Sherryfässern. Ein herausragendes Beispiel ist The GlenAllachie 21 y.o.



Mit einer Expertise, die über ein halbes Jahrhundert umfasst, vermählte Master Blender Billy Walker für das fassstarke Batch 6 handverlesene Pedro Ximénez sowie Oloroso Sherry Puncheons und Hogsheads. Das Resultat? Ein üppiger, luxuriöser Single Malt, der den Gaumen mit vielschichtigen Noten von Sirup, Maraschino-Kirschen, dunkler Schokolade und kandiertem Ingwer glasiert.

Exklusiv für den deutschen Markt präsentiert sich The GlenAllachie von einer seltenen Seite: Das Single Cask The GlenAllachie 2010/2025 stammt aus einem Bourbon Barrel.



Nach Vollreifung in der amerikanischen Eiche entdecken Feinschmecker Noten von Buttercreme und Obstgartenfrüchten neben getrockneten Bananen und Lebkuchen.



Das Einzelfass ergab lediglich 166 Flaschen.

The GlenAllachie 21 y.o. – Batch 6

Speyside Single Malt Scotch Whisky



21 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Puncheons & Hogsheads

52,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Reife dunkle Kirschen und in Brandy eingelegte Honigwaben, mit Noten von gewürzter Orange, dickflüssigem Sirup und Brombeertorte.



Geschmack: Dunkle Schokolade, getrocknete rote Beeren und Maraschino-Kirschen, gefolgt von Heidehonig und kandiertem Ingwer.



Nachklang: Pflaumenbrand und Mokka.



The GlenAllachie 2010/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany



14 Jahre

Dest.: 08/11/2010

Abgef.: 06/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 2471

166 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Tasting Notes:



Nase: Vanille, Butterscotch und pfeffrige Eiche, mit Obstgartenfrüchten, weißem Mokka und getrockneten Bananen.



Gaumen: Buttercreme, Vanille und Lebkuchen, gefolgt von gegrillten Honigwaben, Muscovado-Zucker und hellem Sirup.



Nachklang: Zuckerwatte und in Brandy eingelegte Obstgartenfrüchte.

Whisky-Wahrzeichen: Aus den Niederlanden für den deutschen Markt

Mit sympathischem Understatement brennt Patrick van Zuidam in zweiter Generation und unabhängig neben Genever und Gin auch Whisky. Und zwar unter anderem „grain to glass“ aus eigenem Getreide. Dieses wird in Mühlen gemahlen – für die Whisky-Marke Millstone.



Einem der Wahrzeichen der Niederlande widmen wir mit der Dutch Windmills Collection eine Serie von ungetorften Exklusivabfüllungen für Kirsch-Kunden. Der Millstone 2018/2025 – Oloroso Sherry Cask #18B251 wurde nicht nur von der Windmühle, sondern auch von Piet Mondrians Kompositionen beflügelt, einem der berühmtesten Künstler unseres Nachbarlandes. Das komplexe Single Cask verbindet volle Noten von Zitrus- und Trockenfrüchten mit eleganter Holzwürze.



Zum fünften Mal haben die Zuidam Distillers zudem in der Dutch Tulip Collection ein Heavily Peated Single Cask für den deutschen Markt abgefüllt. Der Millstone 2018/2025 – PX Sherry Cask #17B089 ist ein Kraftpaket mit Charakter. Süße Intensität aus Trockenfrüchten und Sirup vermählt er mit der würzigen Tiefe von Lakritz und Pfeffer sowie markantem Torfrauch.

Millstone 2018/2025 – Oloroso Sherry Cask #18B251

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Windmills Collection No.3

Selected for you by Kirsch Import



6 Jahre

Dest.: 26/09/2018

Abgef.: 14/05/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr: 18B251

614 Flaschen

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone 2018/2025 – PX Sherry Cask #17B089 – Heavily Peated

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Tulip Collection No.5

Selected for you by Kirsch Import



7 Jahre

Dest.: 08/02/2018

Abgef.: 14/05/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt

Fassnr.: 17B089

628 Flaschen

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt