Glenmorangie präsentiert: The Altus 25 Year Old (mit Video)

Unsere Leser haben bereits im Dezember des Vorjahrs von einer neuen Abfüllung aus der Destillerie Glenmorangie erfahren – nun ist sie auch offiziell vorgestell worden: Der neue Glenmorangie The Altus 25 Year Old ist eine permanente Ergänzung der Core Range. Der von Director of whisky creation und Master Distiller Dr Bill Lumsden kreierte Whisky reifte zunächst in Bourbon Casks (wie jeder Glenmorangie bis zu einem gewissen Alter), dann wurde er für ein Finish in Malmsey Madeira wine casks umgelagert.

Dr Bill Lumsden beschreibt ihn wie folgt:

“The Altus’s 25-year journey is a true celebration of Glenmorangie’s acclaimed house style – presenting it at a new pinnacle of flavour. Once our delicate spirit has been distilled in our iconic stills, this whisky has absorbed the creamy, fruity influence of our designer Bourbon casks over the decades, before being combined with a sprinkling of Madeira cask finished Glenmorangie for more depth and fruitiness. “The Altus elevates our distillery’s signature notes of mandarin, peach and pear to new heights, combined with sweet butter candy tones.”

Der mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllte Glenmorangie The Altus 25 Year Old ist absofort im Besucherzentrum von Glenmorangie in Tain sowie bei ausgesuchten Fachhändler verfügbar – nach Europa wird er wohl auch kommen, ist aber hier unseres Wissens nach noch nicht offiziell angekündigt. Sein Preis in UK liegt bei 550 Pfund, umgerechnet 640 Euro.

Der Altus hatte übrigens in der 10. Folge der Spots mit Harrison Ford bereits einen Cameo-Auftritt – Emily Ross, die Senior Tour Managerin bei Glenmorangie, überreichte Harrison Ford einen nicht näher spezifizierten Whisky zum Verkosten (er schien ihm mehr als nur zu schmecken). Wie sich nun herausstellte, war das der Glenmorangie The Altus 25 Year Old – Grund genug, Ihnen das Video hier noch einmal zu präsentieren: