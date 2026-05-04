Die Highland-Destillerie Glenmorangie lanciert im Zuge ihrer Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Harrison Ford die limitierte Abfüllung Glenmorangie Harrison Ford Limited Edition (wie erwartet). Sie wurde gemeinsam mit ihm entwickelt, und spiegelt seine persönlichen geschmacklichen Vorlieben wider. Harrison Ford entwickelte den Whisky gemeinsam mit Dr. Bill Lumsden MBE, dem Director of Whisky Creation bei Glenmorangie.

Glenmorangie Harrison Ford Limited Edition (46,5 Vol.% Alk.) ist ab sofort bundesweit im Fachhandel (UVP 90,00€), in ausgewählten Bars und in der Gastronomie erhältlich.

Mehr zu dieser neuen Abfüllung in der Aussendung, die wir von Moët Hennessy Deutschland erhalten haben:

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Harrison Ford führt Co-Regie bei eigener Glenmorangie Limited Edition. Sein Urteil: „It’s very nice!“

Die Highland Destillerie stellt neuen, eleganten Whisky mit faszinierender Würze vor

München / Tain / Wyoming, 4. Mai 2026. Harrison Ford überrascht mit eigenem Glenmorangie Highland Single Malt Scotch Whisky – ganz nach seinem Geschmack: Denn dem Whisky-Fan und Hollywood-Schauspieler gefällt Glenmorangie sehr. In der humorvollen Miniserie „Once Upon a Time in Scotland“ spielte er sich selbst. Im neuesten Teil enthüllt er nun seine eigene Glenmorangie Harrison Ford Limited Edition – gemeinsam geschaffen mit Dr. Bill Lumsden MBE, Glenmorangies Director of Whisky Creation. Sanft und elegant mit faszinierender, pikanten Note fällt Harrison Ford sein typisch-direktes Urteil: „It’s nice. It’s very nice“ – er ist gut, sehr gut!

Die Limited Edition spiegelt alles wider, was der Schauspieler an Glenmorangie so sehr schätzt. Seit über 180 Jahren werden elegante Whiskys in den schottischen Highlands hergestellt. Dr. Bill stellte ihm verschiedene Fässer am Rande der Dreharbeiten vor, um Harrisons Vorlieben kennenzulernen. Zahlreiche weitere Whiskyproben fanden in den folgenden Monaten den Weg über den Atlantik, um gemeinsam die finale Rezeptur festzulegen. Dazu reifte klassischer Glenmorangie in Bourbonfässern. Das Team vereinte ihn mit einer Partie Whisky aus raren, getoasteten portugiesischen Rotweinfässern. Glenmorangies eleganter Stil trifft auf eine faszinierende Würze. Frische Zitrusnoten tanzen auf der Zunge. Sie werden begleitet von braunem Rohrzucker, Aprikose und Weichtoffee. Der Nachhall ist lang – und erinnert an Orangenöl, Leder und Eichentannine.

In seiner Heimat Wyoming enthüllte Harrison Ford die Edition in einer weiteren Episode von „Once Upon a Time in Scotland“. Unter der Regie von Joel Edgerton erinnert sich der Schauspieler an seinen schottischen Highland-Aufenthalt. Dabei probiert er sein eigenes Werk erstmals vor der Kamera – natürlich standesgemäß im Kilt. Die finale Rezeptur findet glücklicherweise Harrisons Zustimmung, mit seinem charakteristischen Urteil: „It’s nice. It’s very nice.“

Harrison Ford sagt:

„Mein Aufenthalt bei Glenmorangie war großartig und ich habe großen Respekt vor dem Destillerie-Team. Sie sind wahre Fachleute. Die Zusammenarbeit mit Dr. Bill war ein echtes Privileg – und Gelegenheit zu erleben, wie er Kunst und Wissenschaft für die Kreation einzigartiger Single Malt Scotch Whiskys vereint. Viele Fässer haben wir gemeinsam probiert, um einen Glenmorangie zu finden, der meinem Geschmack am besten trifft. Vieles gefiel mir davon – aber die Glenmorangie Harrison Ford Limited Edition ist genau das, was ich mir von einem Whisky wünsche. Unsere Kreation macht mich sehr stolz und ich hoffe, ihr werdet ihn genauso genießen, wie ich es tue.“

Dr. Bill Lumsden sagt:

„Wir wussten, dass Harrison ein großer Whisky-Liebhaber ist. Ich ernannte ihn zum Ehrenmitglied des Whisky Creation Teams, als wir seinen persönlichen Whisky gemeinsam schufen. Das Ergebnis begeistert uns und zeigt den charakteristischen Stil von Harrison und uns, sehr elegant und harmonisch mit etwas Würze. Ein Whisky, der zeitlos ist und überrascht … ganz wie Harrison Ford selbst.“

Glenmorangie Harrison Ford Limited Edition (46,5 Vol.% Alk.) ist ab sofort bundesweit im Fachhandel (UVP 90,00€), in ausgewählten Bars und in der Gastronomie erhältlich.

Verkostungsnotiz

Glenmorangie Harrison Ford Limited Edition (46,5 Vol.% Alk.)

Farbe: Das Orange eines Sonnenuntergangs

An der Nase: Noten von spritzig-würzigen Zitrusfrüchten, die an Orangenmarmelade erinnern, erscheinen gemeinsam mit markant-floralen Noten von Geißblatt und Jasmin. Eine interessante Note erinnert zusätzlich an Bienenwachs oder Duftkerzen. Mit einigen Tropfen Wasser erscheinen weitere duftende Noten von Pfirsichblüten und Vanille.

Am Gaumen: Ein kräftiger Biss lebhafter Zitrusnoten erreicht den Gaumen. Noten von Bitterorange, Zitrone und Grapefruit tanzen auf der Zunge, zusammen mit milden Noten gebackenem Brots, Aprikosen, braunem Rohrzuckers und Karamellbonbons. Eine betäubende, mentholhaltige Note ist im Hintergrund.

Nachhall: Lang, mit Aromen von Orangenöl, Leder und Eichenholz-Tanninen