TTB-Neuheiten: Glenmorangie The Thirty, Macallan Harmony Collection Inspired by Fresh Coconut

Recht interessant geht es heute bei unserer Nachicht in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu: Zunächst ist uns ein 30 Jahre alter Glenmorangie aufgefallen: Glenmorangie The Thirty. Er passt von seiner Namensgebung in die bislang existierende Serie und wird mit einer Alkoholstärke von 43% auf den Markt kommen. Hier einmal das Label dazu:

Dann wird es wohl in Kürze eine neue Abfüllung in der Macallan Harmony Collection geben: The Macallan The Haromony Collection Inspired by fresh Coconut, eine Abfüllung in Zusammenarbeit mit Timespirit Dining Experience. Er stammt aus sherry seasoned american Oak Casks und Bourbonfässer, und wird mit 46,3% in die Flasche kommen. Auch hier die Label: