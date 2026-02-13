Serge verkostet: Isle of Raasay – einmal Kirsche, einmal Pumpernickel

Die Isle of Raasay Distillery ist heute im Fokus der kleinen Verkostung bei Serge Valentin. Hier gibt es ein exklusiv für Frankreich abgefülltes Bottling aus dem Weinfass (der Pumpernickel), und eines für Kirsch Import und Deutschland aus dem PX Quarter Cask (die Kirsche). Olympisch betrachtet muss sich Frankreich dabei mit Silber zufriedengeben.

Unsere Tabelle zur Verkostung sieht wie folgt aus:

Abfüllung Punkte