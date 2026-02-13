Freitag, 13. Februar 2026, 15:45:10
Suche
IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Isle of Raasay – einmal Kirsche, einmal Pumpernickel

Die kleine Inseldestillerie mit einem Weinfass und einem PX-Fass in der Verkostung - klarer Punktesieg für den Sherry!

Die Isle of Raasay Distillery ist heute im Fokus der kleinen Verkostung bei Serge Valentin. Hier gibt es ein exklusiv für Frankreich abgefülltes Bottling aus dem Weinfass (der Pumpernickel), und eines für Kirsch Import und Deutschland aus dem PX Quarter Cask (die Kirsche). Olympisch betrachtet muss sich Frankreich dabei mit Silber zufriedengeben.

Unsere Tabelle zur Verkostung sieht wie folgt aus:

AbfüllungPunkte

Isle of Raasay 2021/2025 (48%, OB, France exclusive, matured in red Bourgogne)80
Isle of Raasay (60.9%, OB for Kirsch Import, Awakening Series, for Whisky Live Germany, PX sherry quarter cask, cask #21/1231) 87 

-Werbung-
Vorheriger Artikel
The Caskhound bringt einen getorften Annandale 2015 zu seiner Premiere auf der Hanse Spirit 2026
Nächster Artikel
TTB-Neuheiten: Glenmorangie The Thirty, Macallan Harmony Collection Inspired by Fresh Coconut

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH