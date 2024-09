Serge verkostet: Sechs Neue von der Westküste

Serge hat auf der London Whisky Show einige Samples von neuen Whiskys, die an der schottischen Westküste (oder auf den Inseln davor) gebrannt wurden, verkostet – und sein Eindruck generell war, dass diese von passionierten und enthusiastischen Teams geleitet werden, die manche alteingesessenen Player ziemlich verstaubt aussehen lassen. Dennoch seien auch diese nach wie vor in exzellenter Form, und man solle sich auch wegen der aktuellen Zahlen nicht zu vorschnellen Schlüssen verleiten lassen, so Serge.

Um die “Jugend” bei Scotch (Isle of Harris, Ardnahoe, Nc’nean, Isle of Raasay, Ardnamurchan) ist es laut diesem Tasting von Serge jedenfalls bestens bestellt. Hier die Ergebnisse des Tastings in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Isle of Harris ‘The Hearach’ (46%, OB, batch 16, 2024) 87 Ardnahoe ‘Infinite Loch’ (50%, OB, bourbon and oloroso, 2024) 88 Nc’nean 2020+older/2024 ‘Cask Strength MN21’ (59%, OB, 5,021 bottles) 85 Isle of Raasay 5 yo ‘Unpeated’ (61.4%, OB, Na Sia Cask Series, Chinkapin oak cask, cask #19/543, 2024) 85 Isle of Raasay 5 yo ‘Peated’ (61.9%, OB, Na Sia Cask Series, peated Chinkapin oak cask, cask #19/74, 2024) 85 Ardnamurchan ‘The Midgie’ (48%, OB, 6,200 bottles, 2024) 88

Das Titelbild widmen wir heute der Islay-Brennerei Ardnahoe.

Bild der Ardnahoe Distillery. (C) Konrad Borkowski