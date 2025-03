Der neue Ardnahoe Bholsa feiert auf dem Whiskyschiff Luzern vom 27. bis 29. März seine Premiere – mit einem besonderen Gast: Andrew Laing, Co-Founder der Ardnahoe Distillery auf Islay, wird dort ein (leider schon lange ausverkauftes) Tasting veranstalten. Wer aber den neuen Ardnahoe Bholsa am Schiff probieren will, kann das Oberdeck der MS Waldstäter tun – und wird Andrew dort ebenfalls finden.

Hier die Info, die uns der Schweizer Importeur, Whisky Shop Neumarkt, übermittelt hat:

Ardnahoe Distillery präsentiert Bholsa auf dem Whiskyschiff Luzern

Luzern, 27. März 2025 – Die Ardnahoe Distillery freut sich, die Einführung ihres neuesten Core Releases, Bholsa, auf der renommierten Whiskymesse in Luzern bekannt zu geben. Vom 27. bis 29. März 2025 legen die Kursschiffe wie gewohnt am Steg 1 beim Bahnhof an und bieten drei Tage lang eine Plattform für 32 Händler, Importeure und Produzenten, um ihre besten Whiskys zu präsentieren.

Besonderer Gast ist Andrew Laing, Co-Founder der Ardnahoe Distillery auf der legendären Insel Islay. Er bringt den neuen Whisky Bholsa mit, der nach den beeindruckenden „Bholsa“-Höhlen benannt ist, die sich in der Nähe der Brennerei befinden. Diese Abfüllung zeichnet sich durch einen hohen Anteil von über 60% Sherryfässern aus und bietet reichhaltige Aromen von torfigen Rosinen, die in Oloroso eingelegt sind. Wie gewohnt wird Bholsa ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher Farbe mit einem Alkoholgehalt von 50% angeboten.

Das Seminar mit Andrew Laing am Samstag ist bereits seit längerem ausverkauft. Whisky-Liebhaber haben jedoch die Möglichkeit, Bholsa am Stand des Whisky Shop Neumarkt auf dem Oberdeck der MS Waldstäter zu probieren. Dort werden auch der Inaugural Release sowie der Infinite Loch zur Degustation und zum Kauf bereitstehen. Andrew wird ebenfalls vor Ort sein und steht für Gespräche über Ardnahoe sowie die neuesten Single Cask Abfüllungen von Hunter Laing zur Verfügung.

Für weitere Informationen zur grössten Whiskymesse der Schweiz besuchen Sie bitte www.whiskyschiff-luzern.ch.

Offizielle Tasting Notes Ardnahoe Bholsa:

Rote Früchte, Walnüsse, Orangenschale und Torfrauch in der Nase. Rosinen, Datteln und reife Pflaumen am Gaumen, untermalt von Islay-Torf, führen zu einem langen, pfeffrigen Abgang.