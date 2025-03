Gemeinsam mit Liquid ReVelation aus Irland hat Mareike Spitzer von irish-whiskeys.de mit 1. März 2025 das neue Unternehmen Irish Spirits gegründet und damit den Vertrieb an den Groß- und Einzelhandel sowie die Gastronomie in Deutschland neu aufgesetzt – unabhängig vom weiterhin bestehenden Onlineshop irish-whiskeys.de.

Gleichzeitig sucht man nach neuen Fachlkräften, vornehmlich aus für den Vertrieb – mehr dazu in der nachfolgenden Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish-Whiskeys.de positioniert sich im Großhandel neu: Stärkung des Vertriebs durch Joint Venture mit irischer Agentur

Seit dem 1. März beschreiten die Irland-Spezialisten von Irish-Whiskeys.de neue Wege im Großhandelsvertrieb. In einem Joint Venture mit der Agentur Liquid ReVelation aus Irland erfolgt die Vermarktung des irischen Spirituosenportfolios an den Fachhandel ab sofort losgelöst vom eigenen Onlinehandel. Durch diese Bündelung von Kräften unter der neuen Firmierung Irish Spirits werden die spannenden Premiummarken von der Grünen Insel künftig noch dynamischer und optimaler am deutschen Markt platziert.

Irish Spirits: Konsequenter Schritt nach zehn Jahren Entwicklung

“Nach über zehn Jahren kontinuierlicher Vorwärtsentwicklung von Irish-Whiskeys.de ist die Neuausrichtung nun ein konsequenter Schritt für zukünftiges Wachstum”, führt Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de aus. “Wir wollen für unsere Partner in Irland ein noch schlagkräftigerer Partner sein, deren Potentiale gründlicher erschließen und den hiesigen Fachhandel deutlich intensiver betreuen.” Hierzu holte sich die langjährige Importeurin mit dem Deutschlandexperten Christos Baos der irischen Agentur Liquid ReVelation mehr Manpower und noch mehr Vertriebserfahrung ins Boot. Jener erwarb seine Meriten sowohl mit großen Marken wie Jägermeister und dem Bacardi-Portfolio als auch mit erklärungsbedürftigen Premiumspirituosen wie Don Papa Rum.

Was ändert sich für den Fachhandel?

„Irland bietet ein extrem vielfältiges Portfolio an einzigartigen, jungen Spirituosenmarken, die bereit sind für künftiges Wachstum. Mit Irish Spirits möchten wir gemeinsam mit den irischen Herstellern und dem deutschen Handel dieses Wachstum erschließen”,

setzt Christos Baos die Leitplanken für Irish Spirits.

„Das bedeutet drei Dinge: Authentische Partner mit Marken und Produkten, für die wir eine Leidenschaft haben. Innovative und kreative Konzepte zur Markenplatzierung im Fachhandel und der Gastronomie. Unser Versprechen, hochwertige, irische Spirituosen für jeden Kunden authentisch und erlebbar zu machen.”

„Irische Produkte erfreuen sich ungebrochen hoher Nachfrage. Ihr unverwechselbarer Charakter und ihre Authentizität machen sie so besonders. Das wissen unsere Fachhandelspartner zu schätzen.“ Mareike Spitzer

Leidenschaft für Irland? Mehr Vertriebspower gesucht

Im Rahmen der Neuausrichtung sucht Irish Spirits weitere personelle Kapazitäten. Mit engagierte Fachkräften, insbesondere für den Vertrieb in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie sowie Getränkefachgroßhandel, sollen die ambitionierten Ziele für eine stärkere Präsenz am deutschen Markt erreicht werden.