Samuel Schawalder und Markus Kopfer sind neue Head of On-Trade bei DIAGEO

Neues von DIAGEO: Dort haben Samuel Schawalder und Markus Kopfer ihre Positionen als Head of On-Trade für die Schweiz (Schawalder) und Österreich (Kopfer) angetreten. Über ihren Hintergrund und die Aufgaben berichtet die nachfolgende Presseaussendung – uns bleibt nur, den beiden für ihre neuen Aufgaben alles erdenklich Gute zu wünschen.

Samuel Schawalder und Markus Kopfer sind neue Head of On-Trade für die Schweiz und Österreich bei DIAGEO

Hamburg, 26. März 2025 – DIAGEO ernennt Samuel Schawalder zum Head of On-Trade für die Schweiz und Markus Kopfer zum Head of On-Trade für Österreich. Samuel Schawalder hat seine Position zum 1. März 2025 angetreten, Markus Kopfer ist bereits seit Ende Januar mit an Bord. In diesen Positionen werden sie das On-Trade-Geschäft in der Schweiz und in Österreich leiten und tragen Verantwortung für das Key-Account-Team (Großhandel, Cash & Carry und Fachgeschäfte) sowie das Field-Force-Team, zu dem auch die Luxury Brand Ambassadore zählen. Beide berichten an Daniel Demke, Commercial Director für die Schweiz und Österreich (CHAT). Mit der Neuaufstellung des On-Trade Sales Department möchte DIAGEO seine Agilität erhöhen, den Bedürfnissen der individuellen Märkte in Österreich und der Schweiz noch besser begegnen können und die Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und anderen Abteilungen verstärken, um ein kohärentes Kundenerlebnis zu schaffen.

Samuel Schawalder kommt mit einem beeindruckenden Hintergrund zu DIAGEO. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche, wo er verschiedene Positionen im Bereich Marketing & Sales sowie als Dozent für Weinmarketing innehatte. In seiner letzten Position war Samuel Schawalder bei Moët Hennessy als Key Account Manager für die Route-to-Market-Partner sowie zuletzt für die High- Image-HORECA-Kunden verantwortlich. Daneben betreute er den Bereich Advocacy. Seine besondere Leidenschaft für den Wein- und Spirituosenmarkt, kombiniert mit seinen ausgezeichneten Kenntnissen machen Samuel Schawalder zu einer wertvollen Ergänzung des DIAGEO-Teams als Head of On-Trade.

Auch Markus Kopfer bereichert unser Unternehmen DIAGEO mit seinem beeindruckenden Know-how, das auf einer erfolgreichen Karriere in der Industrie und einer bereits bestehenden Verbundenheit mit DIAGEO basiert. Er verfügt über 17 Jahre Erfahrung im On-Trade-Bereich und in der Getränkeindustrie. Zuletzt war er sechs Jahre bei Diageo als Field-Sales-Manager tätig. Zuvor hatte er für fünf Jahre die Position als Gebietsleiter in Wien bei Heineken (Brau Union Österreich AG) inne, gefolgt von sechs Jahren als regionaler Verkaufsdirektors für Ost-Österreich. Diese vielseitige Mischung aus Erfahrung und Fachwissen macht Markus Kopfer in seiner neuen Rolle als Head of On-Trade Austria einer großen Bereicherung für unser Team.

„Markus und Samuel können beide nicht nur einen umfangreichen Hintergrund in der Alkohol- und Getränkeindustrie vorweisen, sondern bringen darüber hinaus bemerkenswerte Fähigkeiten im Hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer Verkaufs- und Marketingstrategien im On- und Off-Trade mit. Ich bin überzeugt, dass beide durch ihr fundiertes Fachwissen und langjährige Führungserfahrung einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum in den Regionen Österreich und Schweiz beitragen werden.“

sagt Daniel Demke, Commercial Director für die Schweiz und Österreich (CHAT).