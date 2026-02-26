Diageo: Dividende wird halbiert, Aktien fallen um 12%

Seit knapp zwei Monaten nun ist der neue CEO von Diageo, Dave Lewis, in Amt und Würden (wir berichteten über seine Ernennung hier), und das ist natürlich noch nicht lange genug, um seinen Einfluss auf den Geschäftsgang des Multis beurteilen zu können. Die Zeichen stehen aber nach wie vor eher auf Sturm: Der Ausblick auf die Zukunft des Unternehmens ist erneut nach unten korrigiert worden, und man hat sich dazu entschlossen, die Dividenden zu kürzen, um sich finanziell etwas Luft zu verschaffen.

Im letzten Halbjahr gingen der Gewinn und der Umsatz des Unternehmens um 2,8% zurück (nota bene: das bedeutet immer noch einen operativen Gewinn von 2,4 Milliarden Pfund!) und der Ausblick für den Umsatz wurde nun zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten auf -2 bis -3 Prozent korrigiert. Allerdings auch hier: Der Gewinn soll gleichbleiben oder schwach steigen.

Die Dividende der Aktie soll halbiert werden – was die Aktien alleine heute um 12% nachgeben ließ. Damit liegen sie nun mehr bei der Hälfte dessen, was sie vor drei Jahren wert waren.

Für Lewis kommt es nun darauf an, mehr „finanzielle Flexibilität“ für das Unternehmen zu schaffen – auch deswegen hat man sich zur Rendeitenkürzung entschlossen:

“Only several weeks in I can already see significant opportunities for Diageo to act more decisively to enhance its competitiveness and broaden the portfolio offering leading to higher growth. To deliver on these opportunities, we need to create more financial flexibility. Accordingly, the board has taken the difficult decision to reduce the dividend to a more appropriate level which will accelerate the strengthening of our balance sheet.“

Erst kürzlich hat Diageo das Besucherzentrum bei Clynelish geschlossen und die Roseisle Maltings bis zum Sommer stillgelegt, um Kosten zu sparen.