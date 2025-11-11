Diageo ernennt Sir Dave Lewis zum neuen CEO

Auf der weltweiten und sowohl intern als auch extern durchgeführten Suche nach einem neuen Chief Executive Officer ist der Getränke-Konzern Diageo nun fündig geworden. Auf Debra Crew, die im Juli im gegenseitigen Einvernehmen sich von dieser Position zurückgezogen hatte (wir berichteten), folgt nun zum 1. Januar 2026 Sir Dave Lewis. Er übernimmt das Amt von Nik Jhangiani, der dieses übergangsweise begleitete und nun wieder auf seine Position als Chief Financial Officer zurückkehrt.

Sir Dave Lewis ist ein erfahrener CEO mit umfassender Expertise in Marketing und Markenaufbau, wie Diageo in der englischsprachigen Pressemitteilung schreibt:

„Dave is a proven CEO with extensive marketing and brand building experience. He has an outstanding track record leading global consumer businesses, growing world-class brands, and providing operational and financial rigour. Dave served as Group CEO of Tesco plc from 2014 to 2020, where he transformed the business and, prior to this, spent nearly three decades at Unilever, latterly in Executive Committee roles, leading on both marketing and business performance. Additionally, Dave has been the Chair of Haleon, a global leader in consumer healthcare, since its creation in 2022 and is a non-executive board director of PepsiCo Inc. Dave will be stepping down from the Haleon role on 31 December 2025.“

Wie The spirits business schreibt, bestätigte Diageo, dass Lewis eine jährliche Vergütung von 1,5 Millionen Pfund (knapp 1,75 Millionen € wären dies) und einen Pensionsbeitrag in Höhe von 14 % seines Grundgehalts erhalten wird.