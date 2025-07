Diageo CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Wie The Spirits Business und andere Quellen übereinstimmend berichten, ist die erst vor 2 Jahren als CEO ernannte Debra Crew von ihrer Position bei Diageo zurückgetreten (sie folgte Ivo Menezes nach, der im Juni 2023 verstarb). Auch ihren Platz im Board des Multis hat Crew geräumt. Der Konzern hat mit Nik Jhangiani, dem bisherigen Chief Financial Officer, einen temporären CEO ernannt und befindet sich nun auf der Suche nach einem neuen Chief Executive Officer.

Laut Diageo war der Rückzug im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt.

Der Chairman von Diageo zum Rückzug:

“On behalf of Diageo and the board, I would like to thank Debra for her contributions to Diageo, including steering the company through the challenging aftermath of the global pandemic and the ensuing geopolitical and macroeconomic volatility.

“On behalf of all Diageo colleagues, I wish her every success in the future. The Board’s focus is on securing the best candidate to lead Diageo and take the company forward. We strongly believe Diageo is well placed to deliver long-term, sustainable value creation.”