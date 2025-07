Das nächste verrückte Highland-Rind scharrt mit den Hufen: The Caskhound präsentiert die neueste Ausgabe der Crazy Coos Reloaded mit dem 14 Jahre alten Teaninich aus den schottischen Highlands, 12 Jahre im Bourbonfass gereift und danach 2 Jahreim PX-Hogshead gefinisht.

Dass sich das recht deutlich auf den Geschmack auswirkt, das können Sie hier in der Beschreibung der jetzt erhältlichen Abfüllung nachlesen:

„Wild im Herzen, elegant im Glas“: der neue CRAZY COOS RELOADED präsentiert TEANINICH von seiner besten Seite!

Kompromissloser Charakter mit Stil: ein kraftvoller TEANINICH ist Tilo Schnabels nächster Streich aus der beliebten CRAZY COOS RELOADED-Reihe. Gereift im Ex-Bourbon Cask und mit einem zwei Jahre langen Finish im Second Fill PX Sherry Hogshead versehen, bringt dieser 14-jährige Highland Malt aus dem Hause THE CASKHOUND lässig beides zusammen: Struktur und Seele, Würze und Wärme. Beileibe kein überladenes Sherry-Monster, sondern ein aus-balancierter Dram mit Tiefgang, fruchtig-würziger Raffinesse und charmantem Understatement.

Die Destillerie TEANINICH liegt in den nördlichen Highlands nahe des Cromarty Firth und wird geschätzt für ihre klaren, strukturiert-aromatischen Whiskys mit spannender Würze. Unsere Abfüllung verbrachte die ersten 12 Jahre im Ex-Bourbon Cask, bevor ihr anschließend eine 2-jährige Nachreifung im edlen Pedro Ximénez Sherry Hogshead vergönnt wurde. Dank des zweitbefüllten Fasses zeigt der andalusische Süßwein eine dezente Präsenz – und fügt sich geschmeidig in das Gesamtbild ein, ohne den Whisky zu überlagern. Die 52,5 % Vol. Alkohol sind dabei exzellent eingebunden und bieten der Aromenvielfalt des Malts die perfekte Bühne. Floral und feinwürzig in der Nase, beginnt er zunächst weich und cremig am Gaumen, bevor er Tiefe und Struktur entfaltet. Süße und Würze spielen elegant zusammen – von Honigwein und Toffee über Bitterorange & Feigen bis hin zu Zimt, Nelke und einem Hauch Salz. Der Abgang ist trocken, nussig und angenehm holzbetont – wie ein warmer Sommerabend im alten Highland-Cottage. Ein Dram für Genießer, die eher leisere Töne lieben – aber nicht auf Tiefe verzichten wollen.

Diese sechste Edition der CRAZY COOS RELOADED-Reihe überzeugt natürlich auch optisch mit eigenwilligem Charme: Diesmal steht die stilvolle „TARTAN COO“ im Rampenlicht und gibt mit Lässigkeit und Eleganz die Marschrichtung vor. Wie immer gibt die Illustration von Lana Mathieson dem Whisky ein passendes Gesicht – mit Charakter, Witz und einem feinen Gespür für schottische Eigenarten.

Crazy Coos Reloaded #6: TEANINICH

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2011/2025) • 52,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 2 Years in a Second Fill PX Sherry Hogshead

Auflage 293 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Der Duft von Orangenblüten liegt in der Luft, begleitet von einem Strauß Trocken-blumen. In der Ferne mischen sich die warmen Noten eines alten Tabakladens mit der Süße von Melasse und Honigwein. Ein Plätzchen mit Blick auf weite Felder, während irgendwo Shortbread mit kandiertem Ingwer und weißer Schokolade gereicht wird. Dazu weht eine Brise mit einem Hauch grünen Pfeffers, Nougat und einem Tropfen Wallnussöl vorbei.

Palate: Weich wie ein Sonnenstrahl auf der Haut – der erste Eindruck ist süß und reichhaltig. Toffee, Bitterorangen-Marmelade und getrocknete Feigen entfalten sich langsam, begleitet von Mandelbiskuit und einem cremigen Touch Cheesecake. Dann wird’s würziger: Zimt, Nelke und Kardamom tanzen auf der Zunge, bevor Vanillecreme mit eingelegten Kirschen ein genießerisches Finale einläutet. Ein Prise Salz auf den Lippen erinnert an Küsten und Moore der Highlands …

Finish: Mittellang, würzig und trocken. Karamellisierte Walnüsse und der Duft von frisch geschnittenem Heu mischen sich mit Zitronat, Orangeat und einem Hauch Muskat. Am Ende bleibt der Eindruck eines alten Eichenregals in einem verlassenen Cottage –warm, holzig, nostalgisch.

FAZIT: Ein ausgewogener Highland Malt mit Stil und Substanz!

Unser TEANINICH macht keine halben Sachen – er kommt genauso ins Glas, wie wir es bei THE CASKHOUND mögen: in natürlicher Fassstärke, nicht kühlfiltriert und ohne Farbzusätze. Ab Donnerstag, 17. Juli 2025 ist der Highland Malt in unserem Shop und bei ausgewählten Fachhandelspartnern erhältlich.

Und keine Sorge: Die nächsten CRAZY COOS RELOADED-Abfüllungen scharren schon mit den Hufen. Mehr dazu bald an dieser Stelle …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.