Mit der zwöflten Ausgabe der Exploration Series bringt Claxton’s wieder eine Reihe von Abfüllungen in den Handel in Österreich und in Deutschland. Wie Claxton’s so schön sagt: Man sollte niemals bei Whisky den Entdeckergeist verlieren – und damit Sie selbst bestens vorbereitet auf Entdeckungsreise gehen können, stellt ihnen der österreichische Importeur, Genuss am Gaumen, die Claxton’s Exploration Series No. 12 im Detail mit den Tasting Notes vor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Genuss am Gaumen stellt vor: Claxton’s Exploration Series No. 12

„It’s a big whisky world out there…so never stop EXPLORING.“

Mit großer Freude präsentieren wir die neueste Ausgabe der beliebten Exploration Series von Claxton’s Whisky: Release No. 12 erweitert unsere Whisky-Welt um faszinierende neue Facetten und lädt Genießer erneut auf eine geschmackliche Entdeckungsreise ein.

Acht außergewöhnliche und vielschichtige Abfüllungen warten darauf, erkundet zu werden. Von einem jungen, jedoch beeindruckend charakterstarken Island Dram von Tobermory bzw. Ledaig – über einen elegant gereiften, 22 Jahre alten Single Grain aus Port Dundas bis hin zu einem aromatisch-spannenden Whisky Inchmurrin der Loch Lomond Distillery.

Auch dieser Release überzeugt mit einer beeindruckenden Bandbreite an Destillerien, Fassarten und Aromenprofilen – und bietet damit für jeden Whisky-Liebhaber den passenden Tropfen zum Entdecken.

Aber seht selbst:

EXPLORATION SERIES NR. 12

FETTERCAIRN 2016 – 10 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem Fresh Tawny Port Hogshead – EXP1089

am 15.06.2015 destilliert, am 09.02.2026 abgefüllt

Tasting:

in der Nase mit Noten von Erdbeermarmelade, Roten Beeren, „Trifle“ & Sahnecreme, am Gaumen mit einem Touch von Brandy, Beeren in Sirup, mehr Trifle-Noten, fein süß, langes süßes & fruchtiges Finish mit üppigen Noten von Johannisbeeren

INCHMURRIN 2017 – 8 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem Fresh Tawny Port Hogshead – EXP1092

am 15.11.2017 destilliert, am 10.02.2026 abgefüllt

Tasting:

ein Loch Lomond, der mit einer ganz anderen Stilistik überzeugt – cremig-süße Nase, fast schon wie ein gereifter Tequila mit Anklängen von BBQ, am Gaumen üppig & fruchtig, viel Süßholz-Noten wie Amaro, Cointreau und auch Kaffee, langes & süßes Finish mit einem Touch von Bitterorange

LEDAIG 2022 – 3 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem PX Sherry Barrel – EXP1086

am 16.06.2022 destilliert, am 20.01.2026 abgefüllt

Tasting:

in der Nase mit aromatischen Noten von geräuchertem Käse, Leder, Zigarrenrauch & Räucherfisch, am Gaumen zeigt sich süßer Rauch von Mesquite-Räucherchips, üppig & körperreich, ebenso üppiges Finish mit Anklängen von Sherry & Eichenrauch

MILTONDUFF 2017 – 8 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem Bourbon Barrel – EXP1091

am 19.10.2017 destilliert, am 10.02.2026 abgefüllt

Tasting:

cremig süße Nase mit Noteon von Gerstenzucker, Kokosnuss & Vanille, auch am Gaumen zeigt sich süße Vanille, Kokosnuss & Gerstennoten, fein süß & harmonisch ausbalanciert, im Finish erneut sanfte Vanille, Eiche & gekochte Zuckerl

PORT DUNDAS 2003 – 22 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem Bourbon Barrel – EXP1087

am 20.03.2003 destilliert, am 06.02.2026 abgefüllt

Tasting:

in der Nase mit intensiven Vanille-Noten, Bananenchips & Aprikosenmarmelade, am Gaumen sanft & fein süß mit mehr Marmeladen-Noten & Vanille mit Eichenanklängen, auch das Finish ist eichenlastig mit mehr Tannin & einem Touch Mais

STAOISHA 2018 – 7 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem Fresh Oloroso Barrique – EXP1090

am 12.09.2018 destilliert, am 09.02.2026 abgefüllt

Tasting:

in der Nase mit üppigem BBQ Rauch, geräucherte Paprika, sowie Salzlake & Rosinen, am Gaumen süßer Rauch – trocken & erdig, viel Eiche & abermals BBQ Noten, langes & trockenes Finish mit Unmengen an „fleischigem“ Rauch

TEANINICH 2015 – 10 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem STR Hogshead – EXP1088

am 06.07.2015 destilliert, am 09.02.2026 abgefüllt

Tasting:

in der Nase fast wie ein Rosinenbrötchen/Brotpudding mit Eiercreme, Muskat, Vanille, Zimt & Rosinen, süße Eiche, am Gaumen zeigen sich erneut wunderbare Gebäcknoten mit Rosinen, süße Tannine & Vanille, das Finish ist zart trocken aber erneut mit viel Dessert-Noten & auch etwas „Dessert-Wein-Touch“

TORMORE 2016 – 9 JAHRE | 50%

Reifung:

in einem Fresh Oloroso HHD – EXP1093

am 28.11.2016 destilliert, am 10.02.2026 abgefüllt

Tasting:

mit einladenden Noten von Staubzucker, Gerste & süßer Eiche in der Nase, sowie ein feiner Touch Sherry, am Gaumen zeigt sich deutlich mehr Sherry mit schweren Tanninen & bittersüßer Eiche, im süßen Nachhall zeigt sich ein unerwarteter, aber spannender Touch von angezündeten Streichhölzern

Alle Releases gibt es ab sofort im Genuss am Gaumen in Vorarlberg & im Webshop,

sowie einzelne Abfüllungen auch bei Hirschenbrunner Spirits in Wien.