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Whisky im Bild: Ein Rundgang bei finch Whisky

37 kommentierte Bilder über den Weg des Whiskys der finch Whisky Destillerie vom Feld in die Flasche

Nach unserem gestern publizierten Video über unseren Besuch bei der finch Whisky Destillerie auf der Schwäbischen Alb, bei dem uns Hans-Gerhard Fink über seine Felder, durch die Brennerei und in die Fasslager geführt hat und den Weg des Whiskys von der Scholle bis ins Glas ausführlich erklärte, wollen wir heute eine kommentierte Fotogalerie nachreichen, die ein paar zusätzliche Einblicke bietet.

Kommen Sie mit auf unseren Rundgang – und falls Ihnen die Bilder Lust machen, selbst einmal bei finch vorbeizuschauen: Der Biosphärenpark Schwäbische Alb mit seiner Natur und seinen kulinarischen Genüssen wartet auf Sie!

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