Exklusiv-Video: Ein Besuch bei finch auf der Schwäbischen Alb

Mit seiner finch Whiskydestillerie auf der Schwäbischen Alb gestaltet Hans-Gerhard Fink die Geschichte des deutschen Whiskys entscheidend mit, von den Anfängen der Brennerei zur Jahrtausendwende bis heute.

Der vor Energie sprühende Landwirt lebt sein Credo in der Produktion: Whisky aus eigenem Anbau (vom Feld ins Glas) und strikt handwerklich sowie so nachhaltig wie möglich gefertigt. Über 6000 Fässer lagern momentan sowohl in Lagerhäusern der Landwirtschaft als auch in adaptierten ehemaligen Munitionsbunkern der französischen Armee (Fink hat die Bunkerlagerung bereits vor St. Kilian eingeführt), und zwar in vielen verschiedenen Fassarten – vom Virgin Oak über die klassischen Barrels, Weinfässer, Fässer, die zuvor fortifizierte Weine enthielten (darunter auch alte PX-Fässer, die nicht „prepared“, sondern an die 50 Jahre mit Pedro Ximenez Sherry belegt waren) bis hin zu riesigen Gordas aus der Portwein-Produktion.

Dabei produziert Hans-Gerhard Fink nicht nur Single Malt, sondern auch Whisky aus anderen Getreidesorten wie zum Beispiel eine der ältesten kultivierten Getreidearten, Emmer. Auf der von ihm gemeinsam mit der Firma Carl (einen Bericht von dort finden Sie hier) konzipierten Brennanlage verwirklicht er seine Rezepturen – und die Ergebnisse können sich sehen bzw. schmecken lassen.

Unser untenstehendes Video kann leider keinen Geschmack transportieren – aber viele Eindrücke, die wir in Begleitung von Hans-Gerhard Fink bei finch vom Feld bis in die Fasslager sammeln durften. Nehmen Sie sich Zeit für das Video und genießen Sie die Bilder und Informationen aus erster Hand!

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