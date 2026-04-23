Für Limburg hat die Stonewood Distillery etwas Besonderes im Gepäck: Dort präsentiert man erstmals die Family Stock Edition 8: Stonewood Drà PX One, der nach fünf Jahren in amerikanischer Eiche noch zwei Jahre in einem Pedro Ximénez Sherryfass gefinisht wurde.

Wer nicht nach Limburg kommen kann, der hat auch beim Deutschen Whiskyfestival im Allgäu am 24. April 2026 die Chance dazu. Und hier bei uns gibt es ebenfalls alle Infos zum Family Stock Edition 8: Stonewood Drà PX One – nur verkosten können wir Sie ihn leider nicht lassen:

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Schraml – The Stonewood Distillery präsentiert Family Stock Edition 8: Stonewood Drà PX One

Der außergewöhnliche Whisky Stonewood Drà PX One wurde mit der Goldmedaille bei „The Excellence of Whisky“ in der Kategorie „Best Whisky 2026“ ausgezeichnet. Diese renommierte Prämierung würdigt herausragende Ǫualität, handwerkliche Perfektion und geschmackliche Tiefe.

Mit der neuen Family Stock Edition 8 bringt Schraml – The Stonewood Distillery eine besondere und zugleich richtungsweisende Abfüllung auf den Markt: den Stonewood Drà PX One. Die limitierte Edition vereint handwerkliche Präzision, Geduld und ein ausgeklügeltes Reifungskonzept zu einem außergewöhnlichen Whisky-Erlebnis.

Der Stonewood Drà PX One reifte zunächst fünf Jahre in amerikanischer Weißeiche, bevor er für weitere zwei Jahre in einem edlen Pedro Ximénez Sherryfass veredelt wurde. Diese zweistufige Reifung verleiht dem Whisky eine beeindruckende Tiefe und Komplexität – geprägt von intensiven Fruchtnoten, feiner Süße und harmonisch eingebundener Holzwürze.

Mit einer Auflage von rund 1.275 Flaschen ist die Family Stock Edition 8 streng limitiert und richtet sich an Kenner, Sammler und Liebhaber charakterstarker Whiskys.

Erstmals vorgestellt wird der Stonewood Drà PX One einem breiten Publikum auf der Whisky Fair in Limburg sowie auf dem Deutschen Whiskyfestival im Allgäu am 24. April 2026. Besucher haben dort die exklusive Gelegenheit, diese besondere Abfüllung vor Ort zu entdecken und zu verkosten.

Die Family Stock Reihe steht bei Schraml traditionell für limitierte Sondereditionen mit experimentellem Charakter und höchstem Ǫualitätsanspruch. Mit der achten Edition unterstreicht die Brennerei erneut ihre Innovationskraft und ihr Gespür für außergewöhnliche Fasskompositionen.

Freuen Sie sich auf eine spannende Premiere und die erste Abfüllung dieser Art aus dem Hause Stonewood – ein Whisky, der die Handschrift der Brennerei in besonderer Weise trägt.

Über Schraml – The Stonewood Distillery

Die Brennerei Schraml mit Sitz in Erbendorf in der Oberpfalz steht seit Generationen für handwerkliche Destillationskunst und kompromisslose Ǫualität. Mit der Marke Stonewood hat sich das Familienunternehmen als einer der führenden deutschen Whiskyproduzenten etabliert und verbindet traditionelle Herstellung mit innovativen Reifungskonzepten.